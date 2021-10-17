В сети обсуждают родного брата Кати Осадчей: как он выглядит

В шоу-бизнесе Катя Осадчая более 20 лет. Она выведывает секреты звезд, однако редко афиширует частную жизнь. На днях звезда впервые показала родного брата Владимира. Теперь мужчину обсуждают во всех социальных сетях.

Четыре года назад 38-летняя Катя Осадчая вышла замуж за Юрия Горбунова. С тех пор ее личная жизнь оказалась под прицелом фанов. Если сыновей от шоумена она показывает в сети, то первенца и семью оберегает от публичности.

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На прошлой неделе родной брат ведущей праздновал день рождения. Она, нарушив принципы, поприветствовала его в инстаграм-сторис.

"Наш чемпион, с днем рождения, братец! Пусть покоряются все вершины: спортивные и не только", – написала Катя Осадчая. Кроме того, звезда опубликовала несколько фото Владимира. Так, пользователи быстро "разоблачили" профиль мужчины.

Как выглядит родной брат Кати Осадчей

Владимир Осадчий младше звездной сестры на несколько лет. Он профессионально занимается вейксерфингом и получает награды в этом виде спорта.

Более того, он занимается с детьми – учит малышей становиться на доску. Спортсмен работает в разных странах мира – Швейцарии, ОАЭ, и, конечно же, в Украине.

Родной брат Кати Осадчей / Фото из инстаграма Владимира

Родной брат Кати Осадчей / Фото из инстаграма Владимира

Родной брат Кати Осадчей / Фото из инстаграма Владимира

Родной брат Кати Осадчей / Фото из инстаграма Владимира

Судя по профилю в инстаграме, Владимир Осадчий обожает активный отдых и много путешествует. В этом его поддерживает девушка Татьяна, которая, вероятно, и покорила сердце красавца.

Родной брат Кати Осадчей с девушкой Татьяной / Фото из инстаграма Владимира

Девушка брата Кати Осадчей / Фото из инстаграма Татьяны