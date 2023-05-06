Копия принцессы: сестра Кейт Миддлтон очаровала платьем за 1300 долларов на коронации Чарльза

В Вестминстерском аббатстве в Лондоне прошла церемония коронации Чарльза ІІІ и Камиллы. Среди гостей были многие члены королевской семьи и мировые лидеры. Заметили на коронации и сестру принцессы Кейт Миддлтон, очаровавшей публикой своим платьем.

На коронации младшая сестра Уэльской принцессы Кейт Миддлтон появилась вместе с мужем и родителями. Пиппа Миддлтон выбрала для исторического события платье-пальто светло-лимонного цвета. 24 Канал.

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Известно, что платье Пиппи Миддлтона от британского бренда Claire Mischevani. Согласно информации на официальном сайте бренда, стоимость наряда составляет 1260 евро.

Образ Пиппи дополнила шляпкой в тон платья, а также бледно-желтым клатчем и простым золотым ожерельем.

На коронации были и родители Кейт Миддлтон

Родители принцессы Кэрол и Майкла Миддлтона утром тоже посетили коронацию короля Чарльза. Супруги вместе с дочерью Пиппой и сыном Джеймсом заметили у входа в Вестминстерское аббатство.

Для этого события Кэрол выбрала смелое голубое платье, которое она соединила с повязкой на шляпе в тон, а также ювелирные украшения с сапфирами и бриллиантами.

Отметим, что сама Кейт Миддлтон ошеломила своим образом в коронации Чарльза III. Для исторического дня выбрала платье цвета слоновой кости Alexander McQueen.

Наряд был из шелкового крепа с вышитыми розами, нарциссом и трилистником. Поверх платья Кэтрин надела мантию. Ее головной убор был от Jess Collett x Alexander McQueen с серебряными лепестками.

Образ принцесса дополнила жемчужными и бриллиантовыми серьгами, принадлежавшими когда-то принцессе Диане, а также ожерельем королевы Елизаветы II, изготовленной в 1950 году. Как всегда, у Кейт была безупречная прическа и макияж.



Кейт Миддлтон и принц Уильям на коронации / Фото Sky News

В то же время дочь Кейт 8-летняя Шарлотта надела на эту событие белое платье, тоже от Alexander McQueen. Наряды Шарлотты дополнили накидкой из шелкового укропа и белыми балетками.

Однако больше обсуждений вызвал головной убор принцессы – цветочная корона от Jess Collett x Alexander McQueen, изготовленная из серебряных слитков, хрусталя и серебряной нити. Она напоминала носилку Кейт Миддлтон на коронации Чарльза III.