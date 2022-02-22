В сером пальто: королева Рания очаровала новым весенним образом
Источник:инстаграмм королевы Рании
Иорданская королева продемонстрировала новый стильный образ. Для рабочей поездки она выбрала короткое серое пальто, которое соединила с черными брюками.
С наступлением весны модницы стремятся обновить гардеробы. Обычно берут примеры с известных женщин, постоянно демонстрирующих новые тренды. Поскольку королева Рания редко бывает на публике, то к каждому ее выходу приковано внимание.
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Весенний look королевы Рании
Иорданская королева побывала в местном благотворительном обществе в Ист-Тухейбе. На рабочую встречу Рания надела черные штаны и короткое пальто серого цвета. Изящную талию Ее Величества подчеркнул пояс. С обуви на королеве были туфли-лодочки на низком каблуке.
На этот раз волосы королева выровняла и часть сцепила сзади. На лице сделала обычный макияж с акцентом на глазах и надела черную защитную маску. Довершили look элегантные серьги.
С моего сегодняшнего визита в местное благотворительное общество в Ист-Тухейбе. Желаем вам успехов в усилении влияния, которое вы имели на свое сообщество,
– написала Рания под фото.
Королева Рания в сером пальто / Фото из инстаграм Ее Величества
Предыдущие выходы королевы Иордании
- Во время первого публичного выхода в 2022 году Ее Величество предстало перед общественностью в джинсах и пальто-рубашке от украинского бренда BEVZA.
- Затем похвасталась бюджетным аутфитом, надев пальто в 40 евро от бренда Zara.