Об этом сообщила пресс-служба "Квартала". По их словам, они всегда придерживаются всех требований действующего законодательства Украины.

Актуально Украинского будет больше: начали действовать новые нормы языкового закона

Отныне "Квартал 95" будет на украинском

Как отметили на студии, 16 июля вступают в силу новые нормы Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

С этого дня, 16 июля, сопровождение (конферанс) всех концертов "Вечернего Квартала" осуществляется на государственном языке,

– отметили в пресс-службе.

Правда, как исключение, во время концертов актеры будут использовать и другие языки, в частности русский. Говорится о песнях, фонограммах и случаях, когда это оправдано творческим замыслом.

"Это разрешено в соответствии с частью второй статьи 23 Закона " Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", – констатировали в "Квартале 95".

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