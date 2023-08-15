Дважды вызвали полицию, – Сергей Жадан рассказал о самой длинной автограф-сессии в его жизни

Писатель Сергей Жадан представил в родном Харькове новую книгу "Скрипниківка". На ее презентацию пришли сотни людей, желающих получить автографы и пообщаться с поэтом. Жадан показал видео очереди и признался, что это была самая длинная автограф-сессия в его жизни.

Оказывается, на презентацию книги Жадана даже дважды вызывали полицию. Об этом писатель рассказал в соцсетях.

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Самая длинная автограф-сессия Жадана

В воскресенье, 13 августа, в книжном магазине "Виват" в Харькове Сергей Жадан впервые представил свою новую книгу "Скрипниківка".

Он поделился видео длинной очереди в книжный магазин. Она протягивалась по главной улице Харькова – Сумской, дальше вдоль витрин в помещение, где писатель раздавал автографы.

По словам Жадана, это была самая длинная автограф-сессия в его жизни. Оказалось, что кто-то даже дважды вызвал полицию.

Харьков, очень спасибо. Приятно было быть с вами эти два часа. Извиняюсь тех, кто дважды вызвал полицию. Одна из самых длинных автограф-сессий в моей некороткой жизни,

– поделился Сергей Жадан.

Почему в книжный магазин вызвали правоохранителей – неизвестно. В комментариях украинцы выразили предположение, что полиция приехала из-за большого скопления людей, ведь город постоянно находится под угрозой обстрелов со стороны России.

В соцсетях поклонники артиста также делятся фото и видео с презентации книги.

Что известно об этом сборник стихов: главное

Свою книгу "Скрипниківка" Сергей Жадан начал писать весной 2021 года. Она состоит полностью из стихов. В ней можно будет четко увидеть "взлом" поэта во время полномасштабного вторжения и смену интонаций в книге.

После 24.02, казалось, поэзия звучит некстати. Мне тоже казалось, что вся эта история осталась в прошлом… что заниматься этим должен кто-то другой, когда позже, не теперь, не здесь. Но прошло несколько месяцев с начала великой войны – и язык начал возвращаться,

– прокомментировал сборник Жадан.

Что можно найти в новой книге Сергея Жадана? 50 и 1 стихотворение, писанные до и после начала вторжения, собраны вместе, соединены ощущением речи. "Скрипниківка" также вмещает 20 полноцветных авторских фото писателя, дополняющих сборник стихов. Добавим, что книга вышла в издательстве Meridian Czernowitz.

Кстати, в апреле этого года группа "Бумбокс" и Сергей Жадан. презентовали общую песню "Правда", которая была написана за 1,5 года до полномасштабной войны Писатель на берегу моря написал стихотворение и изложил его в соцсети, а на следующий день получил сообщение, как Андрей Хливнюк поет этот текст.