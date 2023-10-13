Голос свободной Украины: Сергей Жадан стал лауреатом премии Шведского PEN-клуба

Писатель Сергей Жадан получил премию престижного Шведского PEN-клуба. Он получил вознаграждение за вклад в свободу слова в Украине.

12 октября Шведский PEN присудил украинскому писателю, поэту и волонтеру Сергею Жадану премию имени Тухольского. Ею награждают тех писателей, которые приложили особые усилия к свободе слова.

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Сергей Жадан получил премию Шведского PEN-клуба

Сергея Жадана описали как одного из величайших украинских писателей, который стал "голосом свободной Украины" с началом полномасштабного вторжения.

Один из важнейших и выразительных голосов украинской литературы, он безоговорочно изображает захватническую войну, которую испытала его страна, в то же время без устали неся литературу людям — тем самым давая возможность искусству работать ради лучшего мира.

– говорится на сайте PEN-клуба.

К слову, на шведском языке вышли романы Сергея Жадана "Интернат" и "Ворошиловград".

"Его неутомимая работа демонстрирует, какую важную роль может сыграть литература даже в самых ужасных обстоятельствах", – добавляют члены клуба.

Церемония награждения премией состоится 15 ноября в Стокгольме.

Что известно о премии Тухольского

Шведский PEN-клуб основал премию-стипендию имени Тухольского, чтобы отмечать писателей, которые вносят особый вклад в свободу слова. Награду назвали в честь Курта Тухольского – немецкого журналиста и писателя, книги которого сожгли на костре. В 1930 году он нашел убежище в Швеции.

Премию награждают с 1985 года. Ее размер – 150 тысяч шведских крон, то есть примерно 13,5 тысячи долларов.