Странное и болезненное чувство, – Сергей Жадан посетил могилу Да Винчи, погибшего под Бахмутом

На днях Сергей Жадан побывал в Киеве. Там он посетил могилу украинского военного Дмитрия Коцюбайла, который погиб весной в боях под Бахмутом.

Писатель распространил фотографию с могилы защитника. Он отметил, что быть там "странное и болезненное чувство".

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Сергей Жадан посетил могилу Да Винчи

Писатель распространил фото с места захоронения воина и написал под ним щемящий текст.

Были в Киеве, сходили на могилу товарища. Это странное и болезненное чувство – люди вписывают себя в историю, как буквы – четко, отчетливо и глубоко. История от этого становится понятнее, но не становится проще,

– написал под фото Сергей.

Кто такой Да Винчи: главное