Стол маловат, считали в кровати, – Жадан похвастался кучей денег, которую собрал на концертах

Украинский писатель Сергей Жадан активно помогает ВСУ. С группой "Жадан и Собаки" он ездит не только к военным, но и гастролирует за границей. Во время последних выступлений ему удалось собрать около миллиона гривен.

Эту сумасшедшую сумму в долларах, гривнах и евро Сергею Жадану пришлось считать не на столе, а в кровати в отеле. Он разложил все купюры на белой простыне и сделал селфи с друзьями-музыкантами.

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Сергей Жадан собрал миллион гривен для ВСУ

Еще около миллиона гривен на добрые дела собрали во время последних концертов, выступлений и поездок. Стол в гостиничном номере был маловат, поэтому деньги считали в кровати. Вышло немного опереточно, но посчитали все до последнего доллара,

– поделился Сергей Жадан.

Он подчеркнул, что всю сумму перечислили на машины на фронт: "Деньги уже отдали на автомобили, работаем дальше".

Сергей Жадан с деньгами, которые собрал на ВСУ / Фото из фейсбука писателя

В фейсбуке прокомментировали, что Сергей Жадан с друзьями приближает победу так же, как ребята из Вооруженных сил Украины:

"Огромное спасибо! Сергей, вы с командой действительно приближаете вместе с ребятами из ВСУ нашу победу! Слава Украине";

"Благодарю Бога за то, что я украинка и живу рядом с такими людьми! Благодарю вас, спасибо ВСУ";

"Вы даже не представляете, как вы вдохновляете людей и вселяете веру в то, что все будет хорошо. Спасибо вам, неутомимые и замечательные. Любим вас и гордимся";

"Ребята, вы невероятны. Искренне благодарим".