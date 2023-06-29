Сергей Жадан официально развелся после 15 лет брака

Украинский писатель и певец Сергей Жадан официально расстался с Ириной Куницыной. Супруги были вместе 15 лет и имеют общую дочь Марию.

Лычаковский районный суд Львова удовлетворил иск популярного украинского писателя Сергея Жадана о разводе с супругой. Известно, что супруги попросили рассматривать дело в их отсутствие, поэтому на заседание суда, которое состоялось 26 июня, никто из звездной пары не явился.

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Детали о разводе Жадана и Куницыной

В материалах дела указано, что супруги давно не живут семейной жизнью и не поддерживают общий быт. О разводе артиста с женой стало известно весной этого года после того, как писателя увидели на прогулке с украинской певицей Кристиной Соловей.

К слову, это был второй брак артиста. Ранее Сергей Жадан был женат на режиссере харьковского театра Светлане Олешко, от которой имеет сына Ивана. В декабре 2009 года писатель женился на Ирине Куницыной.

Отметим, в сети ходят слухи, что фронтмен украинской рок-группы "Жадан и Собаки" сейчас находится в отношениях с Кристиной Соловей.

Что известно о романе Жадана и Соловей

Слухи о романе между певицей и писателем разгорелись еще в апреле, когда они были замечены вместе во Львове.

Кроме того, Сергей Жадан и Кристина Соловей страстно поцеловались в клипе исполнительницы на трек "Юность".

В мае Жадан и Соловей вместе появились на пресс-конференции артбука писателя "Птица". Кристина Соловей была в списке приглашенных гостей мероприятия, которое состоялось во Львове. На пресс-конференции писатель и певица сидели рядом и время от времени перешептывались и улыбались друг другу.

Во Львове 24 июня на сольном концерте группы "Жадан и Собаки" Кристины Соловей с Сергеем Жаданом спели совместную композицию. Исполнители на сцене держались за руки и обнимались, что подогрело внимание поклонников взаимоотношений между артистами.