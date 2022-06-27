Сергей Жадан получит Премию мира от немецких книжников: "Мы должны защитить будущее"

Украинский писатель Сергей Жадан получит Премию мира немецких книжников. Ему присудят награду за "выдающееся творчество и гуманитарную позицию".

Украинский писатель, поэт и исполнитель Сергей Жадан получит очередную награду за свое искусное наследие. Нынешнюю Премию мира немецких книготорговцев присудят ему.

К слову Их поддерживают моя мама и отчим, – лидер "Антител" рассказал, как его семья живет в США.

Сергей Жадан получит Премию мира

На сайте премии объявили, что Сергей Жадан заслужил их награду за "выдающееся творчество и за гуманитарную позицию, с которой он заботится о людях во время войны и помогает им, рискуя своей жизнью".

В 2022 году торжественное вручение состоится 23 октября во время завершения Франкфуртской книжной ярмарки.

Как отреагировал Сергей Жадан

, Премия немецких книжников была начата в 1950 году. Ею отмечали людей, внесших значительный вклад в литературу и искусство. Лауреатами награды в разные годы становились Светлана Алексиевич, Герман Гессе, Астрид Линдгрен, Вацлав Гавел.

Писатель поблагодарил немецких книгоиздателей и распространителей книг за то, что присудили ему Премию мира.

Очень важно, что в немецком информационном пространстве находится Украина. Важно, что осенью на Франкфуртской книжной ярмарке, где эта премия вручается, Украина будет предметом обсуждения. Мы нуждаемся в оружии, но информационной поддержки мы нуждаемся так же,

– подчеркнул Сергей Жадан.

"Мы должны победить в этой войне, мы должны защитить свое будущее. Поэтому сейчас каждое проявление поддержки украинской культуры работает на нашу победу", – добавил художник.

Напомним, это не единственные награды Сергея Жадана: