Сергей Жадан получит Премию мира от немецких книжников: "Мы должны защитить будущее"
Источник:сайт Премии мира немецких книжников
Украинский писатель Сергей Жадан получит Премию мира немецких книжников. Ему присудят награду за "выдающееся творчество и гуманитарную позицию".
Украинский писатель, поэт и исполнитель Сергей Жадан получит очередную награду за свое искусное наследие. Нынешнюю Премию мира немецких книготорговцев присудят ему.
К слову Их поддерживают моя мама и отчим, – лидер "Антител" рассказал, как его семья живет в США.
Сергей Жадан получит Премию мира
На сайте премии объявили, что Сергей Жадан заслужил их награду за "выдающееся творчество и за гуманитарную позицию, с которой он заботится о людях во время войны и помогает им, рискуя своей жизнью".
В 2022 году торжественное вручение состоится 23 октября во время завершения Франкфуртской книжной ярмарки.Добавим, Премия немецких книжников была начата в 1950 году. Ею отмечали людей, внесших значительный вклад в литературу и искусство. Лауреатами награды в разные годы становились Светлана Алексиевич, Герман Гессе, Астрид Линдгрен, Вацлав Гавел.
Как отреагировал Сергей Жадан
Писатель поблагодарил немецких книгоиздателей и распространителей книг за то, что присудили ему Премию мира.
Очень важно, что в немецком информационном пространстве находится Украина. Важно, что осенью на Франкфуртской книжной ярмарке, где эта премия вручается, Украина будет предметом обсуждения. Мы нуждаемся в оружии, но информационной поддержки мы нуждаемся так же,
– подчеркнул Сергей Жадан.
"Мы должны победить в этой войне, мы должны защитить свое будущее. Поэтому сейчас каждое проявление поддержки украинской культуры работает на нашу победу", – добавил художник.
Напомним, это не единственные награды Сергея Жадана:
- Он недавно получил премию EBRD Literature Prize 2022 за роман о войне на Донбассе "Интернат". Ему и переводчикам на украинский язык присудили премию в размере 20 тысяч евро.
- Писатель завоевал звание "Человека года" в знаменитой ежедневной газете Польши Gazeta Wyborcza. В редакции подчеркивают, что "писатель борется не только пером", но и помогает бороться за победу и не уехал из Харькова.
- Также Сергей Жадан номинирован на наиболее престижную премию – Нобелевскую премию мира. Его выдвинули из Польши.