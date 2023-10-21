"Крутизна этого фото зашкаливает": Жадан заинтриговал фото с Валерием Залужным

Украинский музыкант, писатель Сергей Жадан неожиданно показался с командующим ВСУ Валерием Залужным. Фаны были в восторге от общего фото и уже ждут чего-то особенного от двух кумиров.

Фотографию с Залужным Сергей Жадан застиг на своей фейсбук-странице. Раньше фото с главнокомандующим ВСУ делились Андрей Хливнюк и Коля Серга.

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Жадан заинтриговал фото с Залужным

Писатель заинтриговал поклонников мощным фотоснимком. В кадре он позировал рядом с Валерием Залужным. Поклонники предположили, что от них стоит ждать чего-нибудь крутого.

Что именно они запланировали – писатель не признался. Сергей Жадан лишь коротко подписал фотографию: "Всем привет".



Сергей Жадан показал фото с Валерием Залужным / Фотография с его фейсбук

Реакция сети

Фаны были в восторге от мощного кадра. Они уже ждут чего-то особенного от известных персон:

"Крутизна этого фото зашкаливает".

"Чувствую, будут новые лоты для аукционов".

"Ого! Поздравление! Верим, помогаем, молимся!"

"От крутизны этой фотки можно заряжать воду в банках".

"Если Жадан и собаки охраняют Залужного, то можем быть спокойны. Удачи. Молимся за Вас!"

"Круто!"

"Интересно, что вы обсуждаете".

Жадан не в первый раз видится с Залужным

Еще зимой украинский писатель и музыкант увиделся с Главнокомандующим ВСУ. Тогда он вручил Залужному свой сборник. Как оказалось, генерал – почитатель творчества Жадана.

Это радует авторское самолюбие. Хотя потом понимаешь, что на самом деле не столь важно, что он цитирует именно твои стихи, как то, что он читает книги, и то, что он слушает музыку. Это фантастическое ощущение того, что наш Залужный знает, что такое украинская культура,

– говорил тогда Жадан.

Писатель признался, что у него остались положительные впечатления от знакомства с Залужным. Он даже приглашал Главнокомандующего ВСУ на концерт, но тот не согласился за неимением свободного времени.

По словам Жадана, Залужный достаточно динамичный, это человек, который все время в процессе. Валерий Федорович сразу начал говорить о делах на фронте. Но вместе с тем у него хорошее чувство юмора», – вспомнил писатель.