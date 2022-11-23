Образ сегодняшней Украины, – Жадан показал красноречивое фото с Херсонского вокзала

Украинский поэт Сергей Жадан поделился фотографией с Херсонского вокзала, где люди греются и заряжают телефоны. Он отметил, что кадр демонстрирует образ всей Украины.

Украинский поэт и писатель Сергей Жадан опубликовал красноречивое фото из Херсона. Эта фотография напомнила ему обо всех украинцах, живущих в условиях исключений света и опасностей из-за обстрелов.

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Жадан показал фото из Херсона

Художник показал кадр, сделанный на Херсонском вокзале. Там люди греются и заряжают телефоны и планшеты.

Мне кажется, вот это фото с Херсонского вокзала – самый точный образ сегодняшней Украины: мы все боремся, греемся и заряжаем телефоны. Нас не победить,

– подчеркнул Сергей Жадан.



Херсон / Фото с твиттера Сергея Жадана

В комментариях украинцы увлеклись фотографией и согласились с мнениями писателя:

"Впечатляет";

"Непобедимы, потому что единственные";

"Сталь";

"Свободный Херсон".