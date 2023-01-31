Полмиллиона гривен для ВСУ: Сергей Жадан сделал щедрый донат из благотворительных концертов

Украинский поэт и фронтмен группы "Жадан и Собаки" дал ряд благотворительных концертов, средства которых направит на нужды украинского войска. Это не первое крупное пожертвование Сергея Жадана, который во время войны постоянно находился в Харькове.

Январский тур "Жадана и Собак" завершился, и музыканты отчитались, сколько средств им удалось собрать на концертах. Эта сумма – полмиллиона гривен! За это время они выступили в Черновцах, Ивано-Франковске, Тернополе, Луцке, Ровно, Тернополе, Хмельницком, Виннице, Одессе и Днепре. Еще задолго до выступления музыкантов все билеты на концерт были проданы.

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Друзья, хотим еще раз поблагодарить вас за эти концерты. Понимаем, что времена сейчас совсем не веселые, но и мы стараемся говорить на выступлениях не только о вредных привычках. Для нас действительно важно чувствовать ваше присутствие и сплоченность. Поэтому спасибо вам за то, что вы с нами. А мы передаем с этих концертов очередные 500 000 гривен на нужды украинского войска и работаем дальше,

– сообщил Сергей Жадан в фейсбуке.

"Жадан и Собаки" с январским туром в Украине / Фото Александра Воропаева

В фейсбуке группы музыканты сообщили, что их январский тур завершился, а концерт в каждом городе был действительно особенным и неповторимым.

"Но у всех них есть кое-что общее – ваши пылкие сердца и блестящие глаза, которые мы точно никогда не забудем. Спасибо Вооруженным Силам Украины, благодаря которым сейчас вообще возможны любые события… Совместными усилиями из тура мы собрали 500 тысяч гривен на благотворительность. Спасибо каждому из вас, дорогие братья и сестры!" – написали артисты из группы.



Сергей Жадан собрал с музыкантами полмиллиона гривен для ВСУ / Фото из фейсбука группы

Напомним, что Сергей Жадан с начала полномасштабного вторжения помогает Вооруженным Силам Украины. В частности, в ноябре он рассказал, что на зарубежных выступлениях ему удалось собрать на нужды армии почти миллион гривен. Также он публикует в сети более мелкие отчеты, где рассказывает о покупках автомобилей и других необходимых вещей за донаты украинцев.