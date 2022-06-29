Регулярно приезжает, – Сергей Жадан назвал звездного коллегу, который больше всего помогает Харькову

Все четыре месяца войны Сергей Жадан живет и волонтерит в Харькове. Как выяснилось, в город регулярно наведывается лидер "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук. Именно он помогал писателю снаряжать подразделения на фронт.

Многие звездные друзья Сергея Жадана мобилизовались во время войны и всеми силами помогают Украине вытащить Россию из своей земли. Больше всего усилий, по мнению писателя, прилагает Святослав Вакарчук, который хоть и не воюет с оружием в руках, но выкладывается на максимум.

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Жадан расхвалил Святослава Вакарчука

Он к нам регулярно приезжает и не с пустыми руками. Он действительно очень много помогает. И особенно это было важно в первые месяцы, когда мы снаряжали подразделения, пытались закупать амуницию и оборудование, и автомобили, и технику. И Слава помогал много,

– рассказал Сергей Жадан.

Однако к нему в Харьков с помощью приезжал не только Вакарчук, но и другие звезды – фронтмен "Бумбокса" Андрей Хливнюк, Иван Леньо из Kozak System.

Сергей Жадан с Андреем Хливнюком и Иваном Леньо / Фото из фейсбука писателя

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Кто из звездного бомонда воюет на Харьковщине

Многие друзья-музыканты Жадана не волонтерят, а воюют на Харьковщине.

Здесь под Харьковом многие музыканты воюют: Сергей Василюк из "Тень солнца", Андрей Карлюга из "Нумер 482", "Антитела", насколько я знаю. Тарас Тополь, его ребята где-то здесь возле нас. Я их правда не видел, но знаю, что они здесь… Юркеш – Юра Юрченко тоже у нас здесь на Харьковщине,

– поделился поэт.

Он вспомнил забавную историю, как в начале июня возил Юрку Юрченко несколько автомобильных продуктов. "Несколько недель назад позвонил и сказал: "Привези нам поесть". И мы ему набили несколько машин еды. Не то чтобы они голодны, но, очевидно, подразделению что-то там надо было про запас привезти. Мы с радостью привезли", - с улыбкой рассказал Жадан.