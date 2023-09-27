Сергей Танчинец расстается с супругой после 15 лет брака

27 сентября 2023, 10:40
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Сергей Танчинец

Известный украинский певец и лидер группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергей Танчинец шокировал фанов новостью о разводе с женой Анной. 29 сентября они должны были праздновать 15 годовщину свадьбы, однако, как отметил певец, "не дотянули".

О разрыве Сергей сообщил в соцсетях. Он подчеркнул, что они с любимой "прошли не простой, но отличный путь", однако теперь каждый пойдет своим.

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Сергей Танчинец расстается с женой

Через несколько дней, нашему с Анной браку должно было исполниться 15 лет. Мы не дотянули до этой даты несколько месяцев. За эти годы мы прошли не простой, но отличный путь вместе, дальше пойдем каждый своим. Я очень надеюсь, что наши новые пути будут для нас обоих легкими и счастливыми.
– отметил артист.

Певец подчеркнул, что в этой ситуации виновных нет. Он добавил: "Просто такое иногда происходит в жизни. Мы поддерживаем хорошие отношения и остаемся любящими родителями для наших двух прекрасных детишек".

Что известно об отношениях Сергея и Анны: главное

  • Пара познакомилась больше 14 лет назад. Она – сестра бывшего концертного директора группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Ольги. Музыкант впервые увидел будущую жену на дне рождения помощницы, а затем Анна стала главной героиней их клипа. К красивой девушке у него сразу появилась симпатия.

"На съемках клипа я понял, что это будет моя будущая жена. Я физически понял", – рассказал певец.

  • Лидер группы признался, что как родители Анны, так и друзья были не в восторге от их отношений, а когда дело дошло до бракосочетания, отказывали девушку. Сергей Танчинец объясняет такую позицию тестя и тещи "советским пониманием благоустройства девушки". Они мечтали, чтобы дочь вышла замуж за дипломата.
  • Когда Анна забеременела первенцем, ее родные и близкие поддержали и благословили влюбленную пару. Так, в 2009 году у супругов родилась дочь Анастасия, а девять лет спустя – сын Лукьян.

Автор: Софія Хомишин