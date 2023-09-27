Сергей Танчинец расстается с супругой после 15 лет брака

О разрыве Сергей сообщил в соцсетях. Он подчеркнул, что они с любимой "прошли не простой, но отличный путь", однако теперь каждый пойдет своим.

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Через несколько дней, нашему с Анной браку должно было исполниться 15 лет. Мы не дотянули до этой даты несколько месяцев. За эти годы мы прошли не простой, но отличный путь вместе, дальше пойдем каждый своим. Я очень надеюсь, что наши новые пути будут для нас обоих легкими и счастливыми.

– отметил артист.

Певец подчеркнул, что в этой ситуации виновных нет. Он добавил: "Просто такое иногда происходит в жизни. Мы поддерживаем хорошие отношения и остаемся любящими родителями для наших двух прекрасных детишек".