Видились три раза, – Сергей Танчинец из БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ рассказал, где сейчас его семья

Лидер группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергей Танчинец, как и многие другие мужчины, на время войны расстался с женой. Сейчас Анна вместе с детьми находится за границей.

В интервью 24 Каналу Сергей рассказал, где именно его семья и почему для жизни избрали эту страну. А также признался, сколько раз за время полномасштабной войны удалось увидеться с родными.

К слову Сергей Танчинец из БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ честно ответил, приходила ли ему повестка

Где сейчас семья Сергея Танчинца

26 февраля Сергей увез детей и жену в Мукачево, где живут его родители. Со временем семья артиста отправилась в Японию.

Да, они и сейчас там. У них все хорошо. Жена работает, дети ходят в садик/школу, у них есть жилье. Японское государство помогло и помогает с жильем украинским переселенцам. Прекрасный быт. Действительно все там хорошо, потому что это очень крутая страна. Там просто не может быть по-другому,

– поделился Сергей.

Семья улетела именно в Японию, поскольку жена Сергея – переводчица японского языка, училась в частности в Японии, для нее это знакомая страна.

За все это время мы виделись три раза. Два раза я летал туда, с концертами. Летал побыть вместе и сделать концерты. А однажды, на Новый год, они прилетали сюда,

– признался исполнитель.

Напомним, Сергей и Анна воспитывают двоих детей – 13-летнюю дочь Анастасию и 4-летнего сына Лукьяна.