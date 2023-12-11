Лидер группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергей Танчинец признался, вернутся ли его дети из Японии в Украину

В конце сентября стало известно о разрыве еще одной пары украинского шоубиза – лидера группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергея Танчинца и его жены Анны. Они воспитывают двух общих детей: дочь Анастасию и сына Лукьяна, с которыми мама в начале войны поехала в Японию. Теперь певец рассказал, вернутся ли они в Украину.

Выяснилось, что скоро Настя и Лукьян приедут к папе, чтобы отпраздновать новогодние праздники. Впрочем, жить они с мамой после развода родителей планируют в Европе.

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Сергей Танчинец высказался о будущем детей

Как рассказал артист, в 2024 году его бывшая жена с детьми планирует переехать в Европу и жить поближе к Украине. Ожидается, что этот шаг будет способствовать регулярным встречам и позволит детям с отцом поддерживать более тесный контакт друг с другом.

Анна планирует вернуться с детьми поближе к Украине. Здесь я, надо видеться почаще с детьми. Она это прекрасно понимает и старается сделать все для этого. Здесь остаются ее родители, по которым она тоже скучает и хочет их видеть,

– поделился исполнитель.

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Как часто Танчинец сейчас видится с детьми

Из-за полномасштабной войны и переезда детей с мамой в Японию, встретиться очень сложно. Однако трижды звездному папе удалось это сделать. В частности, два раза Сергей вместе с группой выступал с благотворительными концертами в Японии. Кроме того, однажды Анна приезжала в Украину.

"Виделись мы физически три раза. Я два раза летал к ним, а однажды они прилетали на Новый год, это почти год назад. Они побыли здесь три недели", – поделился исполнитель.

К тому же, оказывается, скоро дети певца снова приедут к нему, чтобы отпраздновать Новый год.