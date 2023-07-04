БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ перенесли концерты из-за проблем со здоровьем Танчинца: что произошло с артистом

Украинская рок-группа БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ была вынуждена перенести свои концерты в 4 городах. Все потому, что фронтмен Сергей Танчинец внезапно оказался на больничной койке.

Лидер группы извинился перед зрителями, которые на этой неделе ждали выступлений БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ в Запорожье, Днепре, Кривом Роге и Александрии. Концерты перенесли на август.

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Что произошло со здоровьем Танчинца

Фронтмен группы объяснил, что имеет проблемы со спиной. На опубликованном фото он лежал на больничной койке, а рядом стояла капельница.

Мой позвоночник, точнее поясничный отдел сказал "достаточно" и пошел отдыхать… Ничего серьезного, но нормально двигаться и работать стало уже совсем тяжело,

– сообщил Сергей Танчинец.



Сергей Танчинец имеет проблемы со здоровьем / Фото из его инстаграммы

Он извинился перед зрителями и подчеркнул, что концерты не отменили, а только перенесли, чтобы сейчас дать ему отдохнуть.

Когда состоятся концерты группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ

По словам артиста, выступления группы в 4 городах перенесли на новые даты:

12 августа – Запорожье

13 августа – Кривой Рог

14 августа – Днепр

15 августа – Александрия

Недавно 24 Канал пообщался с лидером коллектива – читайте интервью с Сергеем Танчинцем по этой ссылке

Напомним, что в июне рок-группа БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ провела два благотворительных концерта в Киеве. На одном мероприятии был очень трогательный момент – поклонница пришла на выступление группы с портретом мужчины, погиб.

Кроме того, на обоих концертах БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ украинские военные сделали предложение своим любимым женщинам. Предварительно ребята договаривались с музыкантами, чтобы те остановили свое выступление для этого события.