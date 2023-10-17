Умер актер и телеведущий Сергей Сивохо

В ночь на 17 октября скончался украинский телеведущий, бывший игрок КВН Сергей Сивохо. Ему было 54 года. Ранее появилась информация о тяжелом состоянии шоумена.

Об ужасной потере сообщили друзья и коллеги Сивохо. В соцсетях они вспоминают каким был популярный комик. Прессслужба шоумена подтвердила печальную новость изданию OBOZREVATEL.

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Умер Сергей Сивохо

Первой о смерти 54-летнего украинского шоумена сообщила его близкая подруга Светлана Бердецкая. По ее словам, Сергей Сивохо скончался в 5:40 утра.

Сегодня мне особенно плохо, потому что в 5:40 утра умер мой добрый друг, нежно любимый мной человек, большой друг Израиля, отличный артист Сергей Анатольевич Сивохо. Мне будет тебя очень не хватать. Вечная память, Сергей!,

– написала она.

Его смерть также подтвердил товарищ Александр Келлер. Он заявил, что Сивохо можно было бы назвать КВНовским Марадоной, Пеле, Месси или Рональдо.

"Он входил в десятку лучших и популярных игроков за всю историю КВН. Мы с Сергеем были знакомы, хотя и не стали близкими друзьями. Он был простым, умным и остроумным, без какой-либо звездности", – написал Александр.



Сергей Сивохо / Фото з его инстаграма

Знакомые шоумена рассказали, что Сивохо тяжело болел, ведь очень похудел за последние полтора года.

Что известно о состоянии здоровья Сивохо

Сергей Сивохо в программе "Звездный путь" рассказывал, что с детства болел бронхитом с астматическим компонентом. Поэтому он имел проблемы с лишним весом, постоянные одышку и кашель.

В 2017 году он весил 195 килограммов. Тогда ему диагностировали язву желудка. Шоумен чувствовал себя очень слабым и терял кровь. По совету врачей он начал худеть и в 51 год сбросил 50 килограммов, но проблемы со здоровьем не закончились.

В легких звезды скопилась жидкость. Врачам пришлось вводить его в искусственную кому. У него также были проблемы с передвижением, поэтому и лечился. Ранее Сивохо признался, что при поддержке друзей ему удалось оплатить свое лечение.

Кто такой Сергей Сивохо

Сергей Анатольевич Сивохо родился в Донецке. Там он окончил политехнический институт по специальности инженер-металлург. Его второе высшее образование – экономист-юрисконсульт.

Сивохо стал известен благодаря своей игре за команду "Дрим-Тим". После КВН он еще и начал сниматься в кино. В 2000-х вел развлекательные программы "Скрытая камера", "Как стать звездой" и "Моя хата скраю". А с 2011 по 2013 год был креативным продюсером программы "Большая разница по-украински".

Позже Сергей стал продюсером студии "Квартал 95", а также являлся тренером в первом сезоне "Лиги смеха".



Сергей Сивохо был тренером в "Лиге смеха"/ Фото из соцсетей