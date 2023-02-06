Встретил на Подоле, – Сергей Притула поделился общим фото с Машей Ефросининой

Волонтер Сергей Притула рассказал, что встретился в Киеве с Машей Ефросининой. Звездные друзья сделали общую фотографию.

Волонтер и политик Сергей Притула поделился новым снимком на личной странице в инстаграме. Он показал фото со звездной подругой – Машей Ефросининой.

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Сергей Притула с Машей Ефросининой

Волонтер рассказал, что их встреча состоялась в Киеве на Подоле. Он похвалил Ефросинину за работу ее благотворительного фонда, помогающего детям, жертвам насилия и другим.

"Сегодня на Подоле встретил замечательную Машу Ефросинину. Искренне поблагодарил Марийку за то, что у нее не опускаются руки и ее фонд делает колоссальную работу для помощи детям с инвалидностью, жертвам насилия, людям, пережившим плен и многим другим категориям. Замечательный пример социальной ответственности публичного лица, которое делает это не для ситуационного пиара, а годами! Так держать, Маша! Горжусь!" – написал Сергей Притула.

Маша Ефросинина трогательно ответила ему в комментариях: "Сергей Дмитриевич, как же я благодарна судьбе, что Вы у меня есть!".



Притула и Ефросинина / Фото из инстаграма Сергея Притулы

, Маша Ефросинина и Сергей Притула дружат давно и часто поддерживают друг друга. Волонтер еще до полномасштабного вторжения приходил на прошлый Нацотбор -2022 поддержать подругу. Тогда Маша была ведущей отбора.

Напомним, недавно Машу Ефросининой объявили "террористкой" в России. Ее имя даже вписано в базу розыска МВД России, но непонятно, по какой статье.

Самая ведущая отреагировала на эти новости с юмором. Она показалась поклонникам и нанесла маску, потому что "неудобно" быть террористкой с "памятой физиономией".