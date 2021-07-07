Украинский телеведущий и общественный деятель Сергей Притула вакцинировался от коронавируса. Мужчина поделился фото и видео с момента вакцинации, во время которой шутил.

Сергей Притула решил все-таки вакцинироваться от СOVID-19. Во время вакцинации и в первые минуты после нее он чувствовал себя прекрасно.

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Сергей Притула вакцинировался от COVID-19

Ведущий рассказал о вакцинации на личных страницах в социальных сетях. В заметке на фейсбуке Сергей поделился, что еще 3 месяца назад зарегистрировался на получение дозы от коронавируса в приложении "Дия". Все это время он ждал. 7 июля шоумена вместе с женой вакцинировали на работе.

Оказывается чип Гейтса в жидком состоянии! Масоны, которые вживляли его, сказали, что через месяц смогу раздавать 5G. Вакцинацию оплатил лично Сорос!

– шутливо написал Сергей в публикации.

Притула добавил, что он рад присоединиться к коллективному иммунитету.

В инстаграм-сторис ведущий опубликовал видео, где показал, как происходила вакцинация. Сергей прекрасно себя чувствовал, много шутил.

Сергей Притула вакцинировался от коронавируса: смотрите видео онлайн