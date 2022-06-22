Сергей Притула в свой день рождения объявил о сборе средств на "Байрактары" для ВСУ
Источник:фейсбук Сергея Притулы
Общественный активист и волонтер Сергей Притула 22 июня отмечает день рождения. Именно в этот день он объявил сбор средств на три "Байрактары" для ВСУ. За неделю необходимо собрать более полумиллиарда гривен.
Притуле исполняется 41 год. Мужчина признался, что его очень умиляет, когда поклонники в свои дни рождения просят донатить в фонд Притулы, чтобы купить все необходимое для наших защитников. Сергей решил поступить так же.
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Сергей Притула собирает деньги на "Байрактары"
Притула сейчас мечтает только об одном – о нашей победе, поэтому подчеркнул, что ему не нужны подарки или пафосные поздравления. Вместе с командой своего благотворительного фонда Сергей делает все, чтобы приблизить победу. Поэтому в день рождения объявил о сборе средств на три ударных беспилотника "Байрактар", которые будут помогать нашим защитникам на фронте. Для этого нужно собрать более 500 миллионов гривен.
Сумма гигантская, но если навалимся все вместе – и люди и бизнес, то закроем ее. Я верю в то, что через неделю мы сможем собрать деньги для покупки трех "Байрактаров",
– подчеркнул Притула.
Из денег, которые люди уже пожертвовали в фонд Сергея Притулы, выделили 2 миллиона долларов, осталось собрать еще 13 миллионов. Притула призывает украинцев стать соавторами видео от воинов, показывающих потрясающие результаты работы "Байрактаров". Сергей просит у поклонников не только донатить, но и распространять информацию об этом масштабном сборе, чтобы как можно больше людей узнали о нем.
Средства колоссальные, но есть ли что-нибудь дороже жизни наших воинов? Распространяйте это сообщение! Профинансируйте этот проект! Всем миром!
– призвал Сергей.
Притула объявил о сборе средств на "Байрактары": смотрите видео онлайн
Благотворительный фонд Сергея Притулы подписывает соглашение, согласно которому планирует приобрести 3 ударных беспилотника "Байрактар" и передать их воздушным силам ВСУ. Время сбора средств – неделя. Каждый день будут публиковать отчет о том, как продвигается сбор средств. К сбору присоединился украинский блоггер Игорь Лачен, который уже неоднократно помогал закрывать разные собрания для наших военных. Ранее вместе с Притулой собирал деньги на машины скорой помощи. Парень подчеркивает, что действительно важна каждая гривна.