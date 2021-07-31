Сергей Притула снова стал студентом: куда поступил шоумен

Украинский политик и телеведущий Сергей Притула решил опять вернуться к учебе. Он поступил в Украинский католический университет, где будет изучать общественное управление и администрирование.

Знаменитый украинский телеведущий, шоумен и политик Сергей Притула удивил поклонников новым шагом в его жизни. Он поступил в университет.

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Сергей Притула поступил в университет

Телеведущий и многодетный отец будет учиться на заочной форме факультета общественных наук Украинского католического университета, во Львове. Сергей Притула будет изучать общественное управление и администрирование, чтобы получить больше знаний для карьеры политика.

Претендовать на участие в государственном управлении без соответствующей образовательной базы можно, но не нужно. Дипломов специалиста и магистра финансов мне мало,

– подчеркнул шоумен.

"Образование – это фундамент всего. А самосовершенствование – это непрерывный процесс. В прошлом году я решил для себя, что моим приоритетом на следующих минимум 10 лет будет участие в политической жизни страны и приобщение к сфере государственного управления", – добавил новоиспеченный студент.

Сергей Притула отметил, что даже в 40 лет ему не помешает "вернуться за парту" и получить новые знания и систематизировать те, которые уже есть. Ведущий отметил, что рад новому вызову и опыту.

Что известно об образовании Сергея Притулы

В 16 лет парень защищал проект в Малой академии наук Украины, за что получил 2 место. Он закончил школу с золотой медалью.

Впоследствии Сергей Притула поступил в Западноукраинский национальный университет в Тернополе (тогда – Тернопольская академия народного хозяйства). Участвовал в нескольких организациях, стал соучредителем союза "Митці".

В 2000-2001 годах учился в одном из колледжей Лондона. Однако разочаровался и работал в различных сферах.

Сергей Притула вернулся в Тернополь, защитил диплом, продолжил обучение в магистратуре. Был студенческим деканом и директором Центра молодежных инициатив.

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