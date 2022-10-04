Предложения похожи на путинские, – Притула собирает деньги на учебник по истории для Илона Маска
Источник:твиттер Сергея Притулы
3 октября Илон Маск возмутил своими сообщениями по Крыму. В твиттере разразился громкий скандал. Волонтер Сергей Притула резко ответил бизнесмену.
Маск заявил, что Украина должна отдать Крым России. Но на этом не остановился и продолжил высказывать свои мысли, которые мгновенно раскритиковали пользователи сети, политики и известные люди.
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Что Сергей Притула сказал Илону Маску
Волонтер, постоянно поддерживающий ВСУ, в своем твиттер-сообщении предположил, что Илон Маск прогуливал уроки истории.
Илон, мужик. Кажется, вы пропустили многие уроки истории, сосредоточившись на космосе и электромобилях. Ваши предложения похожи на путинские,
– резко написал Сергей.
После этого Притула вместе с волонтером и блогером Игорем Лаченковым заявил, что открывает сбор средств на учебник по истории для Илона Маска: "Мы, украинцы, знаем историю и ценим свое будущее. Мы хотим сделать подарок для Илона Маска – учебник по истории. Мы купим ему учебник. Все оставшиеся деньги пойдут на тех, кто сейчас творит историю свободного мира – Вооруженные Силы Украины. Присоединяйтесь!".
За 30 минут удалось собрать более миллиона гривен. Украинцы еще раз показали свое единство и мощь.
Скандальные заявления Маска: главное
- 3 октября в твиттере Илона Маска появилось скандальное сообщение о "формуле мира" между Украиной и Россией. Так, бизнесмен предложил провести еще один "референдум" и "признать Крым российским". Впоследствии он удалил это позорное сообщение.
- Такое сообщение удивило не только украинцев, но и российских пропагандистов.
- У президента Зеленского мгновенно отреагировали на "формулу мира" от Маска. Глава Офиса Президента Андрей Ермак призвал украинцев направить свою энергию не на этот пост, а на донаты для ВСУ. Замглавы ОП Михаил Подоляк предложил свой вариант.
- Президент Украины Владимир Зеленский в твиттере создал опрос, где можно выбрать, какой Илон Маск вам нравится больше: поддерживающий Украину или поддерживающий Россию.
- Акции компаний Илона Маска резко обрушились на фоне возмутительных твитов об Украине.