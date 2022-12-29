Эксперты по спутниковедению, – Притула иронически ответил на хейт по поводу его деятельности

Хотя Сергей Притула - самый известный волонтер в стране, в свою сторону он получил немало критики за покупку народного спутника и хейт из-за цены "Спартанов". Эксведущий ответил на эти обвинения.

Украинский волонтер Сергей Притула в интервью Маше Ефросининой признался, что сейчас не вступает в срачи и конфликты. В то же время, он поделился, как относится к "критике", которая прилетает ему в сети через деятельность благотворительного фонда.

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Сергей Притула о хейте его деятельности

Волонтер рассказал, что дискутирует только в том случае, когда видит уровень экспертности человека в определенной области. Относительно критики приобретения спутника – в Украине таких экспертов немного, так что и на хейт он не реагирует.

По кейсу спутника, в Украине по пальцам одной руки можно сосчитать людей, реально петляющих о происходящем. И нет ни одного человека, который мог бы похвастаться успешным запуском спутника в принципе. Покажите мне человека, который покупал в наш фонд спутник. Кто? Нет таких людей,

– иронически высказался Притула.

"У нас в соцсетях очень много экспертов по спутниковедению, которые перед этими были инфекционистами, а сейчас готовы заменить собой Залужного и весь состав Генштаба. Потому что это люди, знающие все на свете".

Сергей Притула говорит, что для него действительно важна оценка от военных. Так на приобретение спутника отреагировал министр обороны, который в огромном сообщении поблагодарил каждого присоединившегося к сбору украинца. "В этот момент я чувствую себя максимально счастливым человеком, радуюсь за людей, которые вместе со мной радуются".

О "Спартане" и критике цены

, еще в конце сентября Сергей Резников сообщил, что только через 2 дня благодаря "народному спутнику" удалось уничтожить военной техники россиян на сумму, которая превышает стоимость спутника. В то время как месяц назад ГУР провело космическую разведку : с помощью спутника ICEYE удалось определить размещение кафиров даже в лесных насаждениях.

Хейт полился на Сергея Притулу и после сбора на бронетранспортеры Spartan, когда он объявил стоимость в 100 тысяч долларов за единицу. Волонтер считает, что критики допустили профильную ошибку.

Речь идет об абсолютно неконкурентном рынке с отсутствующей фиксированной ценой. То, что в сентябре можно было купить за 30 тысяч, в августе за 10 – 15. Но в ноябре ты уже за 30 не купишь: это обычная экономическая история, когда спрос превышает предложение, цена будет расти, – ответил волонтер.

О критике "Спартанов" Притула высказывался и раньше. Он говорил, что отчитается за все, когда последний бронетранспортер из сметы в 236 миллионов гривен заедет в Украину.