Сергей Притула отправился в отпуск без детей: редкое фото с женой

Шоумен Сергей Притула присоединился к числу звездных коллег, отправившихся в зимние отпуска. Он вместе с любимой улетел за границу, а трое детей супругов остались дома.

Екатерина и Сергей воспитывают троих детей, вместе с которыми проводят большинство свободного времени. Но иногда супруги устраивают романтические путешествия вдвоем.

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Сергей Притула улетел в отпуск с женой

Мужчина решил сделать любимой сюрприз и организовал для нее поездку за границу. Сергей опубликовал в своем инстаграме фото с самолета. На нем он изображен невероятно счастливым. Примечательно то, что для перелета Притула надел футболку с изображением украинского трезубца.

Екатерина сидела рядом с любимым в ярком зеленом худи. Волосы звездная жена распустила и забрала набок. На лице она сделала легкий макияж с нюдовой помадой на губах.

В заметке Сергей отметил, что ближайшие 10 дней он проведет вдвоем с женой. Однако, куда именно отправились влюбленные пока неизвестно.



Сергей Притула с женой / Фото из инстаграма Сергея Притулы

Текст публикации Сергея Притулы:

Дима, я не знаю где твой проездной! Ищи.

Солюся, кто разбрасывал игрушки, тот их и собирает!

Стефания, ну как же так? Только помыли!

На ближайшие 10 дней подобные фразы исчезают из повседневного быта! Это время только для нас двоих! С днем рождения, Катя! Полетели!