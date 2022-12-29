Постоянно плакала, – Притула рассказал, как тяжело его дети переживают разлуку

Из-за полномасштабной войны Сергей Притула отправил жену и детей на запад Украины, а сам остался в Киеве со своим фондом. Он говорит, что старший Дима спокойно воспринимает разлуку, тогда как младшая Соломия раньше очень плакала.

Средней дочери Сергея Притулы Соломии всего 5 лет. Ее перевезли на Запад, а в детсад, по которому Россия ударила ракетами, она, похоже, пойдет нескоро. Однако больше всего девочка скучает по папе, раньше даже постоянно плакала перед сном.

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Сергей Притула о разлуке с тремя детьми

Соломия очень плакала сперва, она очень хотела обратно в Киев, но мы объяснили, что сейчас это опасно. И в принципе она как-то с этим всем сжилась. Но был период, когда она перед сном постоянно плакала, потому что хотела к папе. Для нас с Катей это был очень серьезный вызов.

– признался Сергей Притула.

Девочка мало знает о полномасштабной войне, а о героической борьбе украинцев мама рассказывает. "Соля узнает это все, мы общаемся. Позавчера я их набирал, и Соломийка мне рассказывала о Небесной Сотне. Есть какие-то пласты, по которым ребенок должен расти, и для меня очень важно, что мои дети будут носителями информации того, что важно не только для нашей семьи, а для общества в целом", – отмечает волонтер.

Сергей Притула с дочерью Соломией / Фото из инстаграма волонтера

Самой младшей дочери Стефании всего полтора года, поэтому она ничего не понимает, тогда как 14-летний Дмитрий наоборот. Он был едва ли не единственным в семье, кому Притула говорил об опасных поездках на восток и юг. Это якобы "их пацанская история", ведь мальчик "устойчивее до этого всего".

Дмитрию не приходилось слишком ничего в последнее время объяснять, потому что он ребенок, который пусть в малом возрасте, но застал начало войны. 14-го года ему было 6. Он растет параллельно с войной,

– прокомментировал Сергей Притула.

Напомним, на Дмитрия, в ноябре, экс-жена Притулы показывала их сына. Она опубликовала фото мальчика с летней фотосессии в лавандовом поле, из которых видно, что он сменил прическу и заметно подрос.