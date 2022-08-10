Артист балета Сергей Полунин похвастался тремя тату с лицом путина и нарвался на хейт

Танцовщик балета Сергей Полунин имеет три портрета путина в виде татуировок на теле. Он похвастался ими в сети, но артиста справедливо подвергли критике и начали от него отписываться.

российский артист балета Сергей Полунин родом из Херсона и украинский паспорт. Вероятно, об этом танцовщик даже не вспомнил, когда набивал татуировки с изображением лица путина.

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Полунин набил три папы в виде лица путина

Одна татуировка с лицом лидера кремля была у Сергея и раньше. Похоже, террористические действия российской армии вдохновили его еще на два рисунка на теле, которыми он похвастался в сети.



Полунин / Фото с инстаграма артиста

Интересно, что в прошлом году танцовщик еще хотел избавиться от одного тату.

"У меня есть простой ответ на этот вопрос. Я решил удалить свои татуировки, потому что хотел вернуться к "чистому семнадцатилетнему себе". Чтобы снова почувствовать, каково это, когда на моей коже вообще ничего нет… Потому что у меня очень долгое время были татуировки на теле. И я люблю их всех, они были частью меня... Избавиться от них было непросто, но мне просто нужно было понять, кто я без них", – говорил он в декабре 2021 года.

У Сергея Полунина были и другие татуировки – например, имя Микки Рурка, активно поддерживающего Украину, и даже украинская символика. Однако от этих рисунков он уже избавился.

Реакция сети

Под фото Сергея Полунина поклонники активно реагируют на его татуировку. Некоторые поддерживают артиста, но большинство критикуют его за неадекватные рисунки на теле в такое время и массово отписываются от его страницы.