Сергей Михалок впервые прокомментировал, почему ударил зрителя на концерте в Полтаве
Источник:ютуб BRUTTO NOSTRA
Солист групп "Ляпис 98" и Brutto Серий Михалок обратился к фанатам после скандального инцидента, произошедшего на концерте в Полтаве. Музыкант рассказал, что ударил зрителя потому, что тот был пьян, ругался и вел себя по-хамски.
Через 6 дней после скандала вокруг Сергея Михалка лидер известных групп "Ляпис 98" и Brutto решил обратиться к фанатам. Он сразу предупредил, что записывает видео не для лидеров мнений или правоохранительных органов, а для фанатов Brutto Nostra.
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Как объяснил свой поступок Михалок
Сергей заявил, что все произошло на "семь тысяч восемьсот каком-то там концерте". Он общался с людьми из первых рядов, где якобы сидели "приятные, интеллигентные люди". Но потом они исчезли, а на их месте появились другие.
Возвращаюсь, смотрю, а их нет, моих любимых, а сидят пару пацанов, которые явно "залили сливу", имитируя, что они явно заскучали. Ну я думаю, ого, я вас уже не отпущу,
– рассказал артист.
Он начал разговаривать с мужчинами, но увидел, что охрана выводит одного из них. Из-за того, что у зрителя была гитара, Михалок решил пригласить его на сцену. Этого фаната звали Юрий и он, по словам Сергея, был навеселе. Музыкант хотел попробовать что-то сыграть вместе с Юрием.
Он начинает материться, я понимаю, что он вообще никакой. А на сцене мой сын. Аппаратура, охранники стоят. Я же типа сказал: "Я сам разберусь". Ну я что-то начинаю ему говорить, понимаю, что он хамит. Ругается. Я тоже умею материться – человек импульсивный,
– заметил певец.
"На сцене стоит мой сын, куча аппаратуры. Словом, он нахамил, что-то дерзкое сказал. Я думаю: мое рабочее место, люди смотрят, мы Brutto Nostra, я Михалок. Ну как бы имидж предполагает. Fight и все дела. Да, легонько его "боданул", он больше даже не от удара (упал, – Showbiz 24), а как-то, я не буду отмазываться – дал бычка, у нас это (так, – Showbiz 24) называется. В Украине называется "на Одессу отправил", – рассказал Сергей Михалок.
Никаких претензий со стороны зрителя
По словам Сергея Михалка, Юрий остался на концерте. Когда же приехала полиция, мужчина не имел претензий к артисту. Более того, музыкант якобы впоследствии разговаривал с "пострадавшим" и предложил ударить его в ответ.
"Никаких претензий не имел. Сказал, что пришел песню показать, просто перепил. Вот и все, что там было", – подытожил Сергей Михалок.
Видеообращение Сергея Михалка относительно инцидента в Полтаве: смотрите видео онлайн
Что известно об инциденте
- 20 октября в Полтаве проходило выступление группы "Ляпис 98". Один из зрителей вышел на сцену с гитарой в руках.
- Как сообщали ранее, между ним и Сергеем Михалком началась словесная перепалка. Артист якобы требовал у фаната показать билет, хотя в видеообращении этого не рассказал. После нескольких реплик певец ударил мужчину головой. Охрана забрала зрителя со сцены.
- Полиция прибыла на концерт и нашла Юрия. Однако мужчина категорически отказался писать заявление. Все же, против солиста было открыто уголовное производство по статье "Хулиганство". Если подтвердится вина Сергея Михалка, ему может грозить штраф или лишение свободы до 5 лет.