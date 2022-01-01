Сергей Михалок к своему 50-летию выступит во Львове с легендарным "ЛЯПИС 98"

После всех рождественских праздников, 19 января, на самое Крещение во львовском !FESTrepublic выступит Сергей Михалок и оркестр радикального шансона "ЛЯПИС 98". Так исполнитель хочет торжественно в компании фанатов отметить свое "полвека".

Событие состоится на улице Старознесенской, 24-26. Начало концерта – в 19:00, сообщают организаторы Lutsyshyn Promo и Promotions.

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Эксклюзив! Премьера! Феерия для тех, кто не подрос и для тех, кто не повзрослел. Концерт-событие можно увидеть раз в 50 лет! Все хиты в одном шоу,

– приглашают организаторы.

На концерте состоится особая шоу-программа "Молодость моя, Белоруссия", а также гостей будет ждать множество сюрпризов от оркестра радикального шансона “ЛЯПИС 98” и именитого музыканта Сергея Михалка.

Мероприятие состоится с соблюдением карантинных требований. Билеты можно приобрести по ссылке.

"ЛЯПИС 98" сыграет концерт во Львове к своему 50-летию / Фото пресс-службы

Как известно, Ляпис 98 – белорусская рок-группа, проект Сергея Михалка. Музыканты исполняют старые хиты панк-рок-группы "Ляпис Трубецкой" 1990-х и начала 2000-х годов.

Стоит добавить, что коллектив "Ляпис Трубецкой" был распущен в 2014 году, однако получил безумную популярность в Украине на фоне событий Революции Достоинства. Однако в 2016 году возникла новая группа "ЛЯПИС 98", которая стала собственным творческим проектом Михалка.

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