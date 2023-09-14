После сотрудничества с россиянами: Сергей Бабкин выпустил "Зраду", где упрекнул украинцев
Источник:Сергей Бабкин
Певец Сергей Бабкин презентовал песню "Зрада". Очевидно, песня посвящена украинцам, пытающимся повсюду найти предательство.
После многочисленных скандалов о российских треках на концертах и связях с россиянами в организации Сергей Бабкин выпустил новый трек. Песня под названием "Зрада" уже обсуждается в сети.
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Сергей Бабкин выпустил "Зраду"
На обложке песни изображён сам Сергей Бабкин, весь расписанный словом "зрада". В самой эмоциональной песне музыкант высмеял украинцев, которые критикуют других и якобы обвиняют каждого в измене. Судя по словам трека, Сергею не нравится хейт из-за русского языка, просмотр враждебного контента. Он пытается прикрыться военными в строке: "бійцям на передку байдуже – треба "или надо"".
Также Сергей Бабкин поет о том, что предательство – "когда уехал из страны играть концерты". Но отметим, что украинцы критикуют артиста не за это – деньги на концертах за границей собирает немало групп и исполнителей – "Бумбокс", Артем Пивоваров, "Друга Ріка" и многие другие. В то время как Сергей в процессе организации своих мероприятий сотрудничает с россиянами.
По мнению Бабкина, постоянные обвинения истощают украинское общество и превращает его в "стадо". Хотя, по мнению сети, это манипуляция и способ оправдать свои "промахи".
А чи не зазираємо таким чином у темряву? Чи не надто забагато сил іде заради зради? Чи не стаємо ми нацією, схожою на стадо?
– поет артист.
Далее Сергей Бабкин приводит строки, в которых называет те вещи, которые считает предательством на самом деле.
"Коли тобі чхати на маму і тата. Коли вчиш своїх дітей пишатися матом. Коли мовчиш, хоча є що сказати. Коли можеш болем та жалістю грати. Коли кладеш собі в кишеню донати. Коли нехтуєш подвигами побратимів. Коли наповнюєш серця людей негативом. Коли втратив у людях надію та віру. Коли війна стала зручніше за мир", – перечисляет артист.
Сергей Бабкин – "Зрада": слушать песню онлайн
В сети обсуждается эмоциональный трек артиста. Многие слушатели критикуют Сергея Бабкина и обвиняют его в манипуляциях, сравнивают с Потапом и упрекают в том, что певец не может признать свои ошибки.
- "Сергей, феноменальный рывок. Догнали Олега Виника, возможно, даже перегнали. Превзошли себя и все свои объятия на фото и сотрудничество с россиянами";
- "Когда-то случай Бабкина будут изучать в учебниках по маркетингу и пиару. В параграфе "Как закапывать себя после того, как уже несколько раз обоср*лся"";
- "Оправдание низкого уровня образованности. Это трудно назвать творчеством, одни манипуляции";
- "Спасибо за достойный контент! Наконец-то появилось нечто хуже песни "Волонтер" Потапа";
- "Да уже записывали бы на русском, не возились бы так, на украинском сочинять стишок. Это же для россиян песня. Они сейчас с удовольствием растянут ее на цитаты. Зрада – это вы, Сергей";
- "Вышиванку в доме можно и не иметь, а вот ум в голове надо иметь. Это касается автора песни".
Многие поклонники поддержали Сергея Бабкина. Они распространяют его трек в соцсетях и увлекаются текстом.
- "Очень мощные высказывания";
- "Песня, от которой жутко, муравьи по телу, потому что она о сумасшедшей правде, которую мы видим сегодня. Люди запутались. Да еще и всюду и во всем ищут измену";
- "Желаю, чтобы в нашей стране все были такие "зрадники", как Бабкин. Тогда мы быстро выигрываем войну. Вернее, тогда война бы и не началась".
Последние скандалы с участием Бабкина
- На выступлении группы 5'nizza за границей артисты пели русскоязычную версию трека "Солдат", за что получили волну хейта. По словам Снежаны Бабкиной, творчество коллектива и Бабкина как артиста – разные, они не исполняют треков друг друга.
- Недавно издание СЛУХ исследовало, что к организации концертов и самого Бабкина, и группы 5'nizza причастны россияне, промоутеры и билетные операторы, связанные со страной-террористом. В то время, когда украинские музыканты обрывали какие-либо связи с Россией в 2014 году или хотя бы 24 февраля 2022 года, Снежана Бабкина считает, что, лучше проводить концерты и собирать средства для военных, чем "выяснять, в какой стране ранее жили организаторы или имеет билетный оператор представительство в России".