Сергей Бабкин умилил фото с самым младшим сыном: редкий кадр

Популярный музыкант Сергей Бабкин – многодетный отец. Лишь недавно он показал лицо младшего сына Елисея, который невероятно похож на звездного отца. Музыкант растрогал сеть трогательным фото с потомком.

По случаю Дня защиты детей, который отмечают 1 июня, Сергей Бабкин показал забавное фото с сыном, которому через несколько недель исполнится два года. Похоже, кадр сделан прошлым летом, ведь на новых фото малыш выглядит значительно взрослее.

К теме Украинские звезды поздравляют с Днем защиты детей: проникновенные кадры

Отца и сына сфотографировали на террасе у бассейна в дождливую погоду. Они позировали в одинаковых пляжных шортах – темно-синих с салатовым принтом. Сергей Бабкин держал за руку Елисея, который за чем-то увлеченно наблюдал.

Наша маленькая, мужская, космическая команда в одинаковых купальниках поздравляет всех с началом лета! И, конечно же, с Международным днем защиты детей. Твой ребенок – это ты! Ты – это твой ребенок,

– чувственно написал многодетный отец.

На личной странице в инстаграме Снежана Бабкина также опубликовала архивные фото с семейного праздника. На них звездная семья позировала в полном составе.

"Самое важное в нашей жизни – это дети и детство! Детство, которое рядом! Детство, которое внутри каждого из нас! Оберегать! Любить! Ценить! Вдохновлять каждого маленького человека рядом и каждого маленького человека внутри", – подчеркнула жена певца.

Добавим, всего месяц назад публика увидела, как выглядит самый младший беренок Бабкиных. Тогда музыкант впервые показал лицо сына на фото, на котором малыш сидел у него на шее. Они оба кривлялись на камеру, показывая язык. Эта публикация собрала рекордные для инстаграма певца 18 тысяч лайков.