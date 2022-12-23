Сергей Бабкин спел рождественский гимн "Тиха ніч" с автором хита Feliz Navidad

Украинский музыкант Сергей Бабкин объединился с австрийским артистом FaWiJo и шестикратным обладателем Грэмми Хосе Фелисиано. Вместе они спели песню-колядку "Тиха ніч".

Все меньше времени остается до Рождества – теплого и семейного праздника. По этому случаю украинские исполнители популяризируют рождественские песни и колядки.

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Сергей Бабкин спел с Хосе Фелисиано

Сергей Бабкин объединился с иностранными артистами Хосе Фелисиано и FaWiJo. Они вместе спели рождественский гимн Silent Night, то есть "Тиху ніч". В их исполнении песня звучит на двух языках – английском и украинском.

, Хосе Фелисиано – пуэрториканский музыкант и автор песен Он является шестикратным обладателем премии Грэмми и еще 16-кратным номинантом. Хосе Фелисиано является автором песни Feliz Navidad, которая у многих является символом Рождественских праздников.

Еще с детства Рождество для меня — это самый волшебный праздник, исполненный ожидания чуда, в окружении родных. Я всегда верил и до сих пор верю, что в рождественскую ночь совершается все самое заветное. Сейчас в нашей стране тяжелое время. Но как бы страшным он ни был, он не может забрать у детей Рождество, – растрогал Сергей Бабкин.

Сергей Бабкин, Хосе Фелисиано и FaWiJo – "Тихая ночь": смотрите видео онлайн

Австрийский певец FaWiJo является создателем проекта FaWiJo & United Artists for Ukraine, в котором примут участие и другие иностранные музыканты – Билли Оушен, Status Quo, Gipsy Kings.

Сергей Бабкин рассказал, что новая версия рождественского гимна войдет в состав сборника песен, записанных украинцами с иностранцами. Денежные средства из этого проекта будут идти на помощь Украине.

"Посвящаю эту песню всем детям Украины! Я счастлив стать частью такого важного проекта и спеть вместе с легендарным Хосе Фелисиано. Я благодарен Хосе и всему мировому музыкальному сообществу за поддержку Украины в ее борьбе за свободу", – подытожил артист.