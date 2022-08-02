"Мы думали, Сережа, что ты умнее": Бабкин рассказал о больных родственниках из россии

Все родственники Сергея Бабкина из России, ведь его родители из Белгородской области. Одни из них за пять месяцев войны не написали ни одной смс-ки, а другие объявились с пропагандистскими поучениями.

Сергей Бабкин признался, что родственники из россии говорили ему: "Мы думали, Сережа, что ты гораздо умнее. И Юра, твой брат, мы думали, что вы умнее, мальчики". Так что все россияне для него – это "зомби в ловушке".

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Сергей Бабкин о больных родственниках из россии

Я прекрасно понимаю, что все они больны одной болезнью. Они зомби в ловушке. Такова их судьба. Более того, они сами такой судьбы желают. Потому что если бы не желали, то боролись, искали выход, хоть что-то делали,

– сказал Сергей Бабкин в интервью "КП в Украине".

Именно поэтому он, в отличие от других украинских артистов, не пытался докричаться до россиян.

"Те, кто молчат, пусть молчат. Пусть там тихонечко живут. Они же надеются переждать. Но все все видят. Как они будут жить дальше – я не знаю. Нам о таких вообще думать не надо. Это хлам, который надо вымести. А нам свое делать", – отмечает музыкант.

Простил ли Бабкин родственников из россии

Певец признался, что не держит зла на родственников, поддерживающих фашистский режим путина. Ему от них ни холодно, ни жарко.

Я уже простил, давно. Сначала всегда остро, всегда сильно, всегда безумно. Поначалу было больно, конечно, а потом нет. Я на них не сержусь, потому что они больны… Ты что обижаешься на больного человека? Нет, конечно нет. Он больной и больной себе, на что обижаться?

– заявил Сергей Бабкин.