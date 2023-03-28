Сергей Бабкин развеселил поклонников забавным свадебным фото с женой

Певец и актер Сергей Бабкин вместе со своей супругой Снежаной празднует 14-ю годовщину брака. Пара поженилась в День театра, 27 марта. По случаю праздника Бабкин поделился милым и смешным фото с любимой.

Певец показал в Instagram-Stories фотографию, как он с любимой выглядел в день регистрации брака. Ранее Сергей Бабкин показал видео по возвращении домой в Харькове.

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Певец написал, что 27 марта – это день их годовщины брака. "14 лет официального брака. 2009 год. Харьков", – подписал фото Бабкин.

Снежана Бабкина тоже запостила это фото себе в сторону и саркастически написала: "Годовщина брака… Это мы показываем новенькие штампы в паспорте. А еще мы очень счастливы".



Сергей и Снежана Бабкины в день свадьбы / Фото из инстаграммы звезд

На фотографии трудно узнать звездную пару. Сергей и Снежана не были в нарядных образах, расписались в повседневной одежде. Единственное, что указывало бы на церемонию на фото – букет цветов у невесты и свидетельства о браке.

Добавим, что актерская пара вышла замуж в День театра. Бабкин также поздравил с праздником своих коллег и добавил еще одно фото с женой. В кадре звезды позировали с гримом на лице.



Сергей и Снежана Бабкина с гримом / Фото из инстаграммы звезды

"Для меня 27 марта двойной праздник, ведь 14 лет назад мы вступили в брак, сегодня еще и день нашей росписи! Разве случайность, что актер и актриса поженились в День театра ? Разве могло быть по-другому? Принимаем поздравления. Поздравляю всех, кто связал свою жизнь с театром», – написал Бабкин.

К слову, Сергей Бабкин в ноябре приехал в Харьков и набил себе папу. Оно было патреотическое и состояло из пяти букв "ДВМЗУ" - "Добрый вечер, мы из Украины".