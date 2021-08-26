Сергей Бабкин показал редкое фото с мамой в ее день рождения

Известный украинский музыкант Сергей Бабкин вчера, 25 августа, отправился в Харьков. Там он с семьей отпраздновал день рождения матери. По случаю юбилея артист показал редкое фото с родственницей.

Успешный украинский певец Сергей Бабкин несколько дней провел в праздновании важных событий. После Дня Независимости артист отправился поздравить маму Нину с днем рождения.

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День рождения мамы Сергея Бабкина

Семья Бабкиных почти в полном составе отправилась в Харьков из Киева. Музыкант показал, что едет на празднование юбилея матери вместе с женой Снежаной, дочкой Веселиной и младшим сыном Елисеем.

Мы всей нашей молодой компанией едем к нашей бабушке Нине, моей маме. Едем в ресторан праздновать день рождения. У нее сегодня юбилей – 25 лет,

– пошутил Сергей Бабкин.

Сергей Бабкин с дочкой / Фото из инстаграм-сториз

По прибытии домой знаменитость вручил маме большой букет цветов. Бабкин показал редкое фото с мамой Ниной, на котором нежно ее обнимает. Семья праздновала день рождения в одном из ресторанов города.

Сергей Бабкин с мамой / Фото из инстаграм-сториз

Отметим, что Сергей Бабкин в основном скрывает личную жизнь. Он только недавно начал показывать лицо младшего сына Елисея. Почти через месяц после его второго дня рождения артист впервые поделился фотографией с малышом. Тогда поклонники отмечали, что Елисей изрядно похож на звездного отца.

Сергей и Снежана Бабкины воспитывают троих детей – в их поездке в Харьков не хватало Артура, старшего сына. Также музыкант имеет сына Илью от первого брака.