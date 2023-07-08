Не узнать: Сергей Бабкин очаровал архивным фото с женой в ее день рождения
Источник:Сергей Бабкин
Украинский певец Сергей Бабкин поздравил свою жену Снежану с днем рождения. Он поделился архивным фото, на котором трудно узнать звездных супругов и посвятил любимой трогательные строки.
8 июля Снежана Бабкина отмечает 38-летие. Ранее музыкант уже показывал архивные фото с супругой со дня их расписки.
Интересно "Мамина копия": Снежана Бабкина поразила сходством со своей 12-летней дочерью – общее фото
Артист трогательно поздравил жену с днем рождения. Он показал ее роскошное фото в корсете с розами.
Сегодня день рождения у самой удивительной женщины в мире, у моей родной души, самой желанной и невероятной. Возлюбленная, с твоим днем! Спасибо за каждый миг вместе,
– написал Сергей.
Снежана Бабкина / Фото из инстаграммы Сергея
Также Бабкин показал новое архивное фото. На этом снимке пара позировала в поезде на верхней полке плацкарту.
На этой фотографии их не узнать. Поклонники отметили, что Снежана похожа на американскую актрису, сыгравшую Анастейшу Стил в кинофильме "50 оттенков серого". А певец вообще не похож на себя, его не сразу узнали фанаты.
"15 лет назад. 2008 год, в пути с моей Снежаной Бабкиной", – лаконично подписал кадр Сергей.
Сергей Бабкин с женой / Архивное фото из его инстаграммы
Подписчики звездной семьи оставили комментарии под архивным кадром:
- "Сергей на себя не похож",
- "Да, другие. Снежана здесь похожа на Дакоту Джонсон",
- "Я подумала, что это Эдвард Нортон! Бойцовский клуб",
- "50 оттенков серого? Продолжение?",
- "Подумала, Притула",
- "Реально, будто кадры из фильма",
- "Вау! Вас не узнать".
Напомним, что брак со Снежаной – второй у певца. В 2005 году он женился на Лилии Ротань, однако через два года пара разошлась. А уже в 2008 году исполнитель познакомился с нынешней женой и впоследствии тайно обвенчался с ней.
В 2010 году у семьи появилась долгожданная девочка, которую назвали Веселиной. А в 2019 году Бабкин снова стал отцом. Кроме того, Сергей имеет сына Илью от первого брака. Снежана также вступила в брак с артистом сына Артура.