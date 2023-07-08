Не узнать: Сергей Бабкин очаровал архивным фото с женой в ее день рождения

Украинский певец Сергей Бабкин поздравил свою жену Снежану с днем рождения. Он поделился архивным фото, на котором трудно узнать звездных супругов и посвятил любимой трогательные строки.

8 июля Снежана Бабкина отмечает 38-летие. Ранее музыкант уже показывал архивные фото с супругой со дня их расписки.

Интересно "Мамина копия": Снежана Бабкина поразила сходством со своей 12-летней дочерью – общее фото

Артист трогательно поздравил жену с днем рождения. Он показал ее роскошное фото в корсете с розами.

Сегодня день рождения у самой удивительной женщины в мире, у моей родной души, самой желанной и невероятной. Возлюбленная, с твоим днем! Спасибо за каждый миг вместе,

– написал Сергей.



Снежана Бабкина / Фото из инстаграммы Сергея

Также Бабкин показал новое архивное фото. На этом снимке пара позировала в поезде на верхней полке плацкарту.

На этой фотографии их не узнать. Поклонники отметили, что Снежана похожа на американскую актрису, сыгравшую Анастейшу Стил в кинофильме "50 оттенков серого". А певец вообще не похож на себя, его не сразу узнали фанаты.

"15 лет назад. 2008 год, в пути с моей Снежаной Бабкиной", – лаконично подписал кадр Сергей.



Сергей Бабкин с женой / Архивное фото из его инстаграммы

Подписчики звездной семьи оставили комментарии под архивным кадром:

"Сергей на себя не похож",

"Да, другие. Снежана здесь похожа на Дакоту Джонсон",

"Я подумала, что это Эдвард Нортон! Бойцовский клуб",

"50 оттенков серого? Продолжение?",

"Подумала, Притула",

"Реально, будто кадры из фильма",

"Вау! Вас не узнать".

Напомним, что брак со Снежаной – второй у певца. В 2005 году он женился на Лилии Ротань, однако через два года пара разошлась. А уже в 2008 году исполнитель познакомился с нынешней женой и впоследствии тайно обвенчался с ней.

В 2010 году у семьи появилась долгожданная девочка, которую назвали Веселиной. А в 2019 году Бабкин снова стал отцом. Кроме того, Сергей имеет сына Илью от первого брака. Снежана также вступила в брак с артистом сына Артура.