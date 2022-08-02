Сергей Бабкин ответил, почему он с семьей не возвращается в Украину

Украинский певец Сергей Бабкин уехал за границу в первые недели войны. Он признался, что за это ему прилетало, но ответил хейтерам.

Музыкант Сергей Бабкин рассказал, когда его семья вернется домой, и не думал ли он приехать в Украину. Артист признался, что ему "прилетало" из-за переезда за границу.

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Бабкин о возвращении в Украину

Сергей Бабкин рассказал, что спокойно относится к хейту из-за выезда за границу: "Я отношусь к этому спокойно. Потому что мое сердце говорит, что я все делаю правильно, иду верным путем. И все мои действия – у них есть результат, я вижу реальный отзыв". Вижу ту помощь, которую я оказываю своими действиями".

Музыкант рассказал, что пока не представляет себе возвращение домой, ведь их дом в Харькове. Город очень часто находится под обстрелами.

Мы живем в Харькове. Родился там и живу уже 43 года. Дом у нас один единственный – он в Харькове, я об этом тоже говорил. Если бы мы жили в Киеве, может мы уже приехали и вернулись, потому что я знаю, что там относительно спокойно,

– заметил певец.

"Так пофантазировать, что мы возвращаемся в Киев – я буду тратить деньги, чтобы снимать жилье, на продукты, а где я буду брать эти деньги? Играть концерты в Киеве, благотворительные? Это невозможно. Я бы тратил эти деньги на жизнь".

, в Германии семья Сергея Бабкина оформилась беженцами. Они получают социальную помощь , которой хватает на питание. "Ничего лишнего" певец и его жена и дети себе не позволяют.

Сергей Бабкин добавил, что у него было желание самому приехать в Харьков, но в этом, по его мнению, нет смысла.

Я могу получить. И что? Просто, чтобы кто-то обрадовался, что я приехал?! Для себя? А что для себя? Я по жизни не люблю для себя. Все, что я делаю – это не для себя. Мне много не нужно. Хочется кого-нибудь осчастливить, кому-то помочь. Я так живу свою жизнь,

– ответил артист.

Интервью с Сергеем Бабкиным: смотрите видео