Сердце разрывается, – Решетник эмоционально отреагировал на бомбардировки родного Николаева

Днем 29 марта оккупанты били по Николаеву. Одна из ракет попала в кабинет Виталия Кима и развалила пол здания ОВА. Григорий Решетник не смог не прокомментировать атаку по родному городу.

Бессменный ведущий "Холостяка" Григорий Решетник родился в Николаеве, там до войны жили его родители. Сейчас родной город шоумена стал целью российских захватчиков. Только за один день они разбили многоэтажку и здание областной военной администрации.

Важно В Николаеве оккупанты попали в кабинет Кима в здании ОВА

Реакция Григорий Решетника на обстрелы Николаева и разбомбленную ОВА

Родной Николаев сегодня… Сердце разрывается. Но мы не сдадимся и не сломаемся! Мы должны победить и выбить из нашей земли эту фашистскую нечисть раз и навсегда. Украина сильна и непобедима,

– эмоционально написал Григорий Решетник.

Реакция сети на атаки на Николаев

"Это прямое нападение на Кима, хотели его убить. Мерзость. Родной мой Николаев, болит сердце за тебя. Господи, защити, сохрани город и прекрасных людей, которые там живут, умоляю";

"Я из Николаева. И этот взрыв, который разрушил здание областной администрации, слышал весь город. Животные, изверги. Желаю собачьей смерти всем "русскім спасітєлям";

"Нелюди! Разрушают наш город. Гореть им в аду".

"Мой дом. Мой город. Держись, Николаев";

"Ужасы! Однако знаем, что победа за нами. Ведь Бог с нами";

"Не забудем никогда! Не будет рашистам прощения".

в Николаевской ОВА большинство людей чудом спаслось, это от 50 до 100 человек. По состоянию на 12:00 из-под завалов достали 3 погибших и 18 пострадавших. Спасательные работы продолжаются.