Сердце разрывается, – Решетник эмоционально отреагировал на бомбардировки родного Николаева
29 марта 2022 , 13:06Читати новину українською
Источник:инстаграм Григория Решетника
Днем 29 марта оккупанты били по Николаеву. Одна из ракет попала в кабинет Виталия Кима и развалила пол здания ОВА. Григорий Решетник не смог не прокомментировать атаку по родному городу.
Бессменный ведущий "Холостяка" Григорий Решетник родился в Николаеве, там до войны жили его родители. Сейчас родной город шоумена стал целью российских захватчиков. Только за один день они разбили многоэтажку и здание областной военной администрации.
Важно В Николаеве оккупанты попали в кабинет Кима в здании ОВА
Реакция Григорий Решетника на обстрелы Николаева и разбомбленную ОВА
Родной Николаев сегодня… Сердце разрывается. Но мы не сдадимся и не сломаемся! Мы должны победить и выбить из нашей земли эту фашистскую нечисть раз и навсегда. Украина сильна и непобедима,
– эмоционально написал Григорий Решетник.
Реакция сети на атаки на Николаев
- "Это прямое нападение на Кима, хотели его убить. Мерзость. Родной мой Николаев, болит сердце за тебя. Господи, защити, сохрани город и прекрасных людей, которые там живут, умоляю";
- "Я из Николаева. И этот взрыв, который разрушил здание областной администрации, слышал весь город. Животные, изверги. Желаю собачьей смерти всем "русскім спасітєлям";
- "Нелюди! Разрушают наш город. Гореть им в аду".
- "Мой дом. Мой город. Держись, Николаев";
- "Ужасы! Однако знаем, что победа за нами. Ведь Бог с нами";
- "Не забудем никогда! Не будет рашистам прощения".