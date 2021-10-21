Сердце из роз, объятия и роскошное кольцо: Кортни Кардашян поразила чувственными фото помолвки

Американская предпринимательница Кортни Кардашян опубликовала новые фото помолвки с барабанщиком Трэвисом Баркером. Она в деталях показала, как прошел трогательный и романтический вечер.

В минувшие выходные состоялась помолвка звезды реалити-шоу Кортни Кардашян и знаменитого барабанщика Трэвиса Баркера. Мужчина устроил любимой сюрприз во время их отдыха в Монтесито.

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Помолвка Кортни Кардашян в фото

Трэвис и Кортни проводили время в отеле Rosewood Miramar Beach. В один из вечеров барабанщик подготовил для любимой сюрприз и повел ее на пляж.

Там было выложено сердце из огромного количества роз, а также буквы "Т" и "К", объединенные в одну фигуру. Свечи в больших колбах добавляли еще большей романтики.



Помолвка Кортни Кардашян и Трэвиса Баркера / Фото с инстаграма звезды

Музыкант опустился на одно колено перед светской львицей и признался ей в любви, подарив роскошное кольцо с большим бриллиантом. Его создала дизайнер Лоррейн Шварц. Она рассказала, что Трэвис был привлечен к разработке кольца.

Я просыпалась всю ночь, думая, что это был сон,

– поделилась Кортни Кардашян под фото.



Помолвка Кортни Кардашян и Трэвиса Баркера / Фото с инстаграма звезды

Помолвка Кортни Кардашян и Трэвиса Баркера / Фото с инстаграма звезды