Сердце из роз, объятия и роскошное кольцо: Кортни Кардашян поразила чувственными фото помолвки
Источник:инстаграм Кортни Кардашян
Американская предпринимательница Кортни Кардашян опубликовала новые фото помолвки с барабанщиком Трэвисом Баркером. Она в деталях показала, как прошел трогательный и романтический вечер.
В минувшие выходные состоялась помолвка звезды реалити-шоу Кортни Кардашян и знаменитого барабанщика Трэвиса Баркера. Мужчина устроил любимой сюрприз во время их отдыха в Монтесито.
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Помолвка Кортни Кардашян в фото
Трэвис и Кортни проводили время в отеле Rosewood Miramar Beach. В один из вечеров барабанщик подготовил для любимой сюрприз и повел ее на пляж.
Там было выложено сердце из огромного количества роз, а также буквы "Т" и "К", объединенные в одну фигуру. Свечи в больших колбах добавляли еще большей романтики.
Помолвка Кортни Кардашян и Трэвиса Баркера / Фото с инстаграма звезды
Музыкант опустился на одно колено перед светской львицей и признался ей в любви, подарив роскошное кольцо с большим бриллиантом. Его создала дизайнер Лоррейн Шварц. Она рассказала, что Трэвис был привлечен к разработке кольца.
Я просыпалась всю ночь, думая, что это был сон,
– поделилась Кортни Кардашян под фото.
Помолвка Кортни Кардашян и Трэвиса Баркера / Фото с инстаграма звезды
Помолвка Кортни Кардашян и Трэвиса Баркера / Фото с инстаграма звезды