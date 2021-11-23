Сердце готово принять, – Тина Кароль заявила, что готова влюбиться

Популярная украинская певица Тина Кароль удивила фанов новым заявлением. Звезда призналась, что новый альбом посвятила любви, ведь готова к новым чувствам.

Известная украинская певица Тина Кароль во время промотура по странам СНГ отправилась в Минск. Там она дала интервью о своем новом альбоме и ответила на другие откровенные вопросы.

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Тина Кароль готова влюбиться

Знаменитость поделилась, что готова к тому, чтобы быть любимой и любить. Раньше она даже не хотела о таком думать.

Давно уже не писала для кого-то. Я могла петь авторские чужие песни. И вот в этом году второй альбом посвящается любви. Сердце готово принять. Потому что еще раньше эта тема была для меня не просто табу. На клеточном уровне я не подпускала этих вопросов к себе,

– призналась Тина Кароль.

Однако исполнительница добавила, что строить отношения с ней нелегко.

"Я очень свободолюбива. Со мной не так просто. Тем более женщина. Я всего достигла сама и мне сложно поладить с людьми в целом. Особенно если я вижу леность или расточительность жизни, я не могу принять ее на клеточном уровне. Поэтому мне трудно найти собеседников", – рассказала артистка.



Тина Кароль / Фото из инстаграма Тины Кароль

Недавно Тина Кароль отвечала на вопросы поклонников. Она избежала вопроса о том, посвящен ли ее новый альбом о любви кому-то особенному: "Вижу этот вопрос очень часто и знаю, что злитесь, когда уклоняюсь от ответа. Но неужели я не имею права на что-то свое, личное, сокровенное, закрытое? Наслаждайтесь музыкой".

Однако мнения фанов о том, что звезда нашла любовь – не подтвердились. Ведь она призналась, что у нее нет второй половинки.