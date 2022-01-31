На съемках "Голоса": солистка группы KAZKA поразила образом в эффектном платье

Лидер известной группы KAZKA поделилась кадрами со съемок нового этапа "Голоса страны". Александра Зарицкая покорила эффектным образом в платье со вставкой.

Пока на экранах телевизоров зрители наблюдают за "слепыми прослушивания" на "Голосе страны", в эти выходные шли съемки уже следующего этапа шоу. Александра Зарицкая приняла участие в проекте в стильном образе.

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Образ Александры Зарицкой

Солистка группы KAZKA выбрала эффектный наряд для съемок следующего этапа вокального шоу. Она предстала в полупрозрачном и сиреневом платье длины миди с белой вставкой. Звезда соединила его с темными босоножками на высоком каблуке.

Александра Зарицкая почти не дополняла аутфит аксессуарами, но поразила элегантной прической – объемными локонами. Визажисты сделали певице красивый макияж с акцентом на глазах.

Сегодня самый важный этап для всех участников. Решится, кто проходит в прямые эфиры. Когда-то я вылетела из проекта на этом этапе,

– поделилась артистка.



Александра Зарицкая / Фото из инстаграм-сторис



Александра Зарицкая / Фото из инстаграм-сторис

Александра Зарицкая на "Голосе страны"