На съемках "Голоса": солистка группы KAZKA поразила образом в эффектном платье
Источник:инстаграм группы KAZKA
Лидер известной группы KAZKA поделилась кадрами со съемок нового этапа "Голоса страны". Александра Зарицкая покорила эффектным образом в платье со вставкой.
Пока на экранах телевизоров зрители наблюдают за "слепыми прослушивания" на "Голосе страны", в эти выходные шли съемки уже следующего этапа шоу. Александра Зарицкая приняла участие в проекте в стильном образе.
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Образ Александры Зарицкой
Солистка группы KAZKA выбрала эффектный наряд для съемок следующего этапа вокального шоу. Она предстала в полупрозрачном и сиреневом платье длины миди с белой вставкой. Звезда соединила его с темными босоножками на высоком каблуке.
Александра Зарицкая почти не дополняла аутфит аксессуарами, но поразила элегантной прической – объемными локонами. Визажисты сделали певице красивый макияж с акцентом на глазах.
Сегодня самый важный этап для всех участников. Решится, кто проходит в прямые эфиры. Когда-то я вылетела из проекта на этом этапе,
– поделилась артистка.
Александра Зарицкая / Фото из инстаграм-сторис
Александра Зарицкая / Фото из инстаграм-сторис
Александра Зарицкая на "Голосе страны"
- В 12 сезоне шоу "Голос страны" появилось 5 тренерское кресло "второй шанс". Его заняли лидер группы KAZKA Александра Зарицкая и Андрей Мацола. Солистка коллектива поделилась, что не могла и мечтать о таком, ведь несколько лет назад сама оставила проект без второго шанса.
- На этапе "слепых прослушиваний" Александра Зарицкая позировала в образе Ким Кардашьян. Она надела синий комплект цвета электрик.