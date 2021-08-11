Семья Кайли Дженнер чувственно поздравила ее с 24-летием, а та устроила семейное застолье: фото

Американская блогерша Кайли Дженнер 10 августа праздновала 24-летие. По такому случаю звезда не устраивала громких вечеринок, а ограничилась семейными посиделками. Как поздравили Кайли ее родные – читайте дальше.

Именинница-миллионерша, учитывая рост количества больных коронавирусом в Калифорнии, похоже, решила не устраивать большого праздника. В инстаграм-сториз ее сестер и самой Кайли можно увидеть, что день рождения состоялся на заднем дворе особняка девушки.

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День рождения Кайли Дженнер

Для праздника Кайли студия декора устроила настоящую красоту на территории поместья – весь двор был украшен в "рустик"-стиле с полевыми цветами, ковылем и свечами. Судя по кадрам, на дне рождении было очень уютно. Также для праздника организовали вкусные угощения в виде фуршетного стола, а посреди праздника гостей ждал мастер-класс по рисованию пейзажей. Стоит добавить, что одна из комнат Кайли была "завалена" подарками: цветами, композициями, шарами и различными пакетами.

Фото с дня рождения Кайли Дженнер: фото / Кадры из инстаграм-сториз звезды

Для своего праздника Кайли надела стильный салатовый костюм, состоящий из юбки и топа.

Кто поздравил Кайли с праздником

Кайли Дженнер является самой младшей в семье Кардашян-Дженнер. Ее мама Крис давно признавалась, что Кайли стала ее любимой дочерью среди всех остальных. В сети она оставила трогательное поздравление для дочери и призналась, что не может поверить, что время летит так быстро.

"С днем ​​рождения, мой маленький ангел!!! Не могу поверить, как быстро летит время!!! Если закрыть глаза, мне все равно кажется, что вчера ты каталась на пони по улице и приносила домой бездомных кошек... И играла с моими косметическими средствами!!! Ты принесла мне столько радости!!! Ты самая потрясающая мама!!! Самая замечательная дочь, сестра, друг и советчик, и ты такая мудрая не по годам... Я так сильно тебя люблю, и я счастлива быть твоей мамой", – написала Крис в сети и прикрепила несколько детских фото дочери.

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Не оставила без поздравлений Кайли и одна из ее старших сестер Ким Кардашян. Она вспомнила ее новую коллекцию косметики с темой 24-каратного золота и добавила, что у ее сестры действительно золотое сердце.

"Кайли, у тебя действительно золотое сердце и платиновая душа Я так горжусь быть твоей сестрой. Ты всегда остаешься такой верной себе, и так прекрасно смотреть, как ты становишься прекрасной мамой. Буду поздравлять тебя сегодня и всегда. Я тебя люблю", – написала Ким.

Сестра Кайли – Хлои Кардашян оставила в инстаграме не менее красивое поздравление, где назвала девушку солнечными лучами.

"Если бы ты только знала, как сильно я тебя люблю. Если бы ты знала, что я не могу представить и дня без тебя. Если бы ты знала, как мой мир стал лучше, потому что в нем появилась ты. Быть твоей сестрой – моя самая большая гордость. Твой дух и сердце действительно сверкают золотом. Ты озаряешь каждого после встречи с людьми. Я действительно каждый день благодарю Бога за тебя и других в нашей семье", – поделилась Хлои.

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Старшая из сестер Кардашян-Дженнер Кортни оставила лаконичное, впрочем очень личное приветствие:

"С днем рождения, мой волшебный колокольчик. Нет никого похожего на тебя. Ты единственная в своем роде", – написала Кортни.