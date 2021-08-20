Селена Гомес рассказала, как справляется с биполярным расстройством

Американская певица Селена Гомес в новом интервью поделилась, как живет после апреля 2020 года, когда у нее диагностировали биполярное расстройство. По ее словам, реакция на болезнь у нее была спокойной – она наконец поняла, почему с ней происходили определенные вещи.

У 29-летней артистки на протяжении последних лет диагностировали немало заболеваний: волчанку, почечную недостаточность, из-за которой ей проводили трансплантацию почки, проблемы с ментальным здоровьем. В дополнение, год назад врачи нашли причину ее депрессий и панических атак – биполярное расстройство. Впрочем, поставленный диагноз стал для нее облегчением.

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Я почувствовала, что с моих плеч упал большой груз. Я смогла глубоко вдохнуть, и понять, почему это многое объясняет... Теперь болезнь меня не пугает. Я хотела все узнать о ней, поэтому это понимание забрало мой страх,

– поделилась звезда.

"Я сталкивалась с кое-чем, что, якобы, должно было потянуть меня на дно. И каждый раз, когда я проходила через нечто подобное, я думала: "Хорошо, и что же будет дальше? Что еще мне придется пережить?", – добавила Селена.



Фотосессия Селены Гомес для Elle US / Фото Elle US

Артистка рассказала, что отказ от социальных сетей в 2018 году помог ей справиться с повышенной тревожностью.

"Я подумала, что мне стоит заняться чем-то большим. После моей смерти я хочу, чтобы люди помнили меня за мое сердце. И этот маленький телефончик со 150 миллионами фанатами... Я просто решила отказаться от него. Это было для меня огромным облегчением. Было время, когда я была недостаточно сильной, и могла навредить себе", – отметила артистка.

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