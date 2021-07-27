Тина Кароль все чаще распространяет в сети откровенные фото. Она не стесняется публиковать эротические кадры и демонстрировать обнаженное тело многотысячной аудитории пользователей сети.

Смотрите также Тина Кароль примерила костюм за 100 тысяч гривен: фото концертного образа

Новое обольстительное фото Тины Кароль

Артистка обнародовала кадр, который сделала во время одной из недавних фотосессий. Она предстала перед камерой в красивом домашнем платье, которое подчеркнуло сексуальность.

На фотографиях Тина изображена в коротком белом топе с тонкими бретелями. Такой наряд акцентировал на пышном бюсте исполнительницы, что и вызвало ажиотаж в сети. На плечи Кароль накинула белоснежное одеяло. Это придало ее образу уюта.

Роскошные золотистые волосы певица хаотично уложила в легкие волны и убрала на одну сторону. На лице она сделала легкий блестящий макияж.

Соблазнительный образ Тины Кароль / Фото из инстаграма Тины Кароль