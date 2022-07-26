Без укладки и с седой бородой: как сейчас выглядит Олег Винник, который лечится в Германии

Еще в апреле Олег Винник залег ко дну – исчез из всех соцсетей и телеэфиров. По словам адвоката, он якобы помогает армии, но не хочет "пиариться во время беды". Муж Оксаны Билозир в очередной раз это подтвердил и показал, как артист выглядит сейчас.

Несколько месяцев в шоу-бизе роились слухи, что Олег Винник не дает о себе знать, потому что у него "серьезные проблемы со здоровьем". Две недели назад, 12 июля, это подтвердила его адвокат. Она говорит, что певец проходит лечение в Германии, потому что его подкосило еще до 24 февраля.

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Как сейчас выглядит Олег Винник

Новое фото Винника опубликовал муж Оксаны Билозир Роман Недзельский. Он выходил с ним на видеосвязь, потому что тот давал деньги на ремонт буса с гуманитарной помощью для бойцов "Холодного Яра" и 135 батальона ВСУ. Благодаря артисту авто из Вроцлава доставили на станцию техобслуживания в Кракове.

Большая благодарность Олегу Виннику за не методическую, а материальную помощь в организации логистики и ремонта,

– поблагодарил Роман Недзельский.

С фото видно, что Олег Винник шифруется даже в Германии – ходит в кепке и темных очках. Интересно, что за 5 месяцев войны он отпустил седую бороду.

Олег Винник с Романом Недзельским / Фото из фейсбука музыканта

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Напомним, что последний раз Олег Винник показывался поклонникам более четырех месяцев назад, 3 марта. Тогда он записал эмоциональное видео, в котором обратился к русским, белорусским солдатам и их матерям.