Сейчас нет чужой беды – Комаров и Кучеренко объяснили, почему не выехали из Киева за границу

Супруги путешественник Дмитрий Комаров и ведущая Александра Кучеренко до сих пор находятся в Киеве. Они не выехали, несмотря на обстрелы. Более того, журналист снимает видео в поддержку ВСУ в самом сердце столицы – возле Родины-мать.

Ведущий-путешественник полжизни провел в командировках по самым отдаленным уголкам мира, однако на время войны остался в Украине. Так же и его жена Александра Кучеренко. Она не стала убегать ни на Запад, ни за границу, чтобы помогать украинцам на месте.

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Почему Александра Кучеренко осталась в Киеве

Я в Киеве. Я дома. Стараюсь сохранять нервы и дух. Даже когда снова раздаются взрывы и сирены… Сейчас нет чужой беды, у каждого украинца она одна – война. Надо быть сплоченными и беречь жизнь друг друга,

– поделилась ведущая.

К тому же "Мисс Украина 2016" не сидит сложа руки, а сотрудничает с коллегами-журналистами – координирует запросы с помощью и помогает сама, когда это под силу. Кроме того, ведущей пишут друзья из-за границы, организаторы конкурса красоты Мисс Мира, они интересуются, как могут помочь. Жена Комарова просит их перечислять деньги украинской армии и на гуманитарную помощь.

Александра Кучеренко / Фото с инстаграма ведущей

Как Дмитрий Комаров поддерживает ВСУ

На 10-й день войны, 5 марта, путешественник поблагодарил Вооруженные силы Украины, жен и детей наших защитников. Символично, что видео он снял на территории музея истории Украины во Второй мировой войне, под величественной Родиной-мать.

Украинские военные, мужчины, мы гордимся вами. Вы – сила, стена, поддержка. Мы вас очень любим, мы вместе с вами. Жены украинских военных, хочу выразить вам поддержку и сказать, что ваши мужчины – настоящие герои. Мы обязательно победим. Вооруженные силы Украины самые лучшие. Мы верим в вас,

– поблагодарил Дмитрий Комаров в инстаграме.

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Полный текст публикации Александры Кучеренко:

Я в Киеве. Я дома. Стараюсь сохранять нервы и дух. Даже когда снова раздаются взрывы и сирены. Работаю с коллегами-журналистами, координирую запросы по помощи, стараюсь и сама помогать всякий раз, когда мне это по силам. Сейчас нет чужой беды, у каждого украинца она одна – война. Надо быть сплоченными и беречь жизнь друг друга: подпишитесь на телеграм-каналы волонтеров вашего региона – прямо сейчас рядом могут быть те, с кем вы можете поделиться лекарством, едой, машиной, убежищем. Или помогут вам.

Мне пишут многие друзья и знакомые из-за границы: волнуются и тоже спрашивают, как могут помочь. Весь мир сейчас с Украиной! Вчера был даже один неожиданный для меня звонок. От Мисс Мира с центральным офисом в Лондоне. Сказали, что глубоко озабочены и поддерживают Украину, готовы оказать помощь украинцам, распространять правдивую информацию о ситуации в стране, чтобы остановить российскую агрессию и эту кровавую войну! Такие слова стоят гораздо больше любой короны Мисс Мира… В ответ я написала письмо и оставила официальные реквизиты, куда сейчас можно перечислить деньги на поддержку украинской армии и гуманитарную помощь украинцам.