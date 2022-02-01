Сегодня все очень бюджетно, – Ольга Сумская призналась, какие ее прихоти не выполняют режиссеры

В кино Ольга Сумская снимается около 40 лет. За это время она стала одной из популярнейших в своей индустрии. Однако из-за низких бюджетов режиссеры не всегда выполняют ее прихоти.

На съемочной площадке Ольга Сумская может проводить едва ли не 24 часа, поэтому требует комфортных условий.

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Какие прихоти Ольги Сумской не выполняют режиссеры

Ольга Сумская рассказала, что на съемках она часто вынуждена делить гримерную с коллегами. Как актрисе с именем ей должны предлагать отдельный вагончик, однако сейчас продюсеры экономят даже на топовых звездах.

Я достойна того, чтобы мне на период съемки предложили отдельный вагончик, как для актеров с именем. Но этого нет, потому что сегодня все очень бюджетно, и кинопроцесс все меньше предлагает именно такие привилегии для актеров.

– жалуется Ольга Сумская.

Более того, из-за низкобюджетности украинского кино она отказалась от жесткого райдера. На изнурительных съемках, которые могут длиться больше суток, Ольга Сумская ест то, что предлагают всем – актерам, режиссерам, сценаристам.

"Я пишу, как все, но с уточнением. Например, чтобы супчик был не зажарен, рыбку приготовили на пару. Бывает разная кинокухня, и есть разные нюансы, которые надо учесть", – делится знаменитость.

Ольга Сумская на съемках фильма "Любовь и блогеры" / Фото из инстаграма комедии