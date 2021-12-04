Сделали обманщиком, – Роман из "Холостячки" эмоционально отреагировал на вылет из шоу
Источник:инстаграм Романа Свечкоренко
В финале "Холостячки" Злата Огневич простилась с Романом Свечкоренко. Муж развелся с экс-женой, как того хотела главная героиня, однако не смог покорить ее сердце.
3 декабря состоялся финал 2 сезона романтического проекта "Холостячка". Пока Свечкоренко расставался с женой, Злата строила отношения с другими мужчинами, поэтому решила навсегда проститься с психологом.
Важно "Холостячка" 2 сезон: истории любви Златы Огневич с финалистами проекта
Реакция Романа Свечкоренко на вылет из "Холостячки"
В инстаграме мужчина опубликовал эмоциональное сообщение, в котором отметил, что сам виноват в произошедшем. Роман добавил, что просто стал заложником ситуации, на которую не мог повлиять. Он не успел официально развестись до начала проекта, однако его заверили, что это не проблема. Вероятно, речь идет о создателях шоу.
"Мне жаль, что этим воспользовались и сделали меня обманщиком (я сейчас не о Злате). Мне искренне жаль. Я изначально сказал, что я еще в процессе. Еще задолго до начала съемок. Меня заверили, что все будет хорошо, а я просто поверил. Даже убеждали, что никто в этом не заинтересован. Поверить было ошибкой, моей личной ошибкой. В любом случае виноват в том, что происходит, только я сам. Такое у меня мнение по поводу всего, что происходит", – написал Свечкоренко.
Но у меня просто отняли время, мое время. При этом сделали на всю страну мошенником. Но сейчас я даже рад, что это произошло. Я стал сильнее, надежнее. Это мой личный рост, за счет негатива, который я получил, который создали вокруг меня, в то время, когда я просто доверился,
– добавил мужчина.
Роман и Злата на финальном свидании / Фото из инстаграма Свечкоренко
В комментариях подписчики Романа отмечают, что он вернулся слишком поздно, ведь с другими участниками Златы уже сложились серьезные отношения. Многие зрители проекта болели за него.
- "Поздно ты вернулся".
- "Это ожидаемо. Потеряно слишком много времени. С другими уже завязались крепкие отношения".
- "Очень жаль, болела за тебя".
- "Лучшее для тебя еще впереди".
- "Я искренне завидую девушке, какая дорога для тебя. Ты очень приятный мужчина".
Текст публикации Романа Свечкоренко:
А вот сейчас конец и далеко не happy end.
Самое ценное, что у нас есть – это время, это единственное, что ограничено для нас.
Когда приходит это осознание, начинаешь понимать, почему ты так злишься, если люди отнимают у тебя его. А тем более вот так. Кто же его отнял у меня?
Я стал заложником ситуации, на которую не мог влиять с самого начала. Мне жаль, что так сложились обстоятельства и я не успел развестись до начала проекта, хотя очень этого хотел и сделал все возможное, в рамках закона.
Что касается моих отношений со Златой, то все по-другому. У нас действительно были искренние интересы друг в друге, которые могли стать чем-то очень серьезным. Это она чувствовала, это чувствовал я. Мне больше ничего не было нужно. Но, к сожалению, мы попали не в то время и не в это место. Уверен, что будь мы в других обстоятельствах, все сложилось бы совсем по-другому.
Нужно принимать правду, а правда – ты не для всех и не все для тебя. Нужно отпускать людей, которые тебя не готовы любить. Одно из самых сложных и важных умений, необходимых в жизни. Всем спасибо, кто в меня верил. Я очень старался, но, пожалуй, не судьба.