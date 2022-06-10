Сделал все, чтобы они могли уехать, – Тарас Тополя о жизни Alyosha и детей в Америке

Украинский музыкант Тарас Тополя, который служит в теробороне, рассказал о своей семье. В настоящий момент певица Alyosha вместе с детьми живет в США.

Лидер группы "Антитела" Тарас Тополь рассказал, где на время войны живет его жена Alyosha (Елена Тополь). Вместе с тремя детьми их приютили родные музыканта.

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Тарас Тополь о жене и ее жизни в США

Исполнитель поделился, что очень скучает по любимой и детям. Но главное, что они находятся в безопасности.

"К счастью, у них там все хорошо. Они вместе. Они на попечении моей мамы, моего отчима, а также к тете моей ездили в гости. Они пошли там в школу. В американский детский сад. Пошли в музыкальную школу, учатся играть на музыкальных инструментах. На барабане, на бас-гитаре. Американская община этого городка, в котором они живут, дала поддержку. Музыкальная школа позволяет Елене там делать репетиции, петь. И это все на личном уровне, это не программы какие-то", – рассказал Тарас Тополь.

Alyosha не просто пересиживает войну, но дает благотворительные концерты, летает по Соединенным Штатам и собирает средства для Вооруженных Сил. Ей помогают мама Тараса Тополя и его отчим.

Тарас также признался, что готов к возможному наступлению России, поэтому подготовил к этому семью. Но даже несмотря на это, Alyosha отказывалась выезжать за границу и несколько недель провела на западе Украины.

Я сделал все перед войной, чтобы у них была возможность уехать в Америку. Сделали визу самой младшей Марусе. Роману не нужна была виза, он и так гражданин Америки, у Марка была, у Елены была виза и у меня есть действующая виза, я могу вылететь в любой момент. Но я этим не волновался и не волнуюсь,

– подчеркнул певец.



Тарас Тополь с женой до войны / Фото с инстаграма музыканта